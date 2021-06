Tăng trưởng doanh nghiệp Hàn Quốc quý I đạt 7,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/6 đã công bố kết quả “Phân tích kinh doanh doanh nghiệp quý I”, tiến hành đối với 3.862 doanh nghiệp. Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu quý I của các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán độc lập đạt 7,4%, tăng mạnh so với mức -1% của quý IV năm ngoái và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ quý III/2017 (13,8%).Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản quý I đạt 3,3%, cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 2015, tăng gấp đôi so với quý I/2020 (1,5%).Tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu, chỉ số thể hiện khả năng sinh lời, đạt 6,4%, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục kể từ quý III/2018 (7,6%). Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu đạt 7,9%, tăng 3,5% so với số liệu một năm trước.Về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, ngành chế tạo đạt 10,4%, tăng mạnh so với quý IV năm ngoái nhờ xuất khẩu ô tô và chíp bán dẫn tăng cao; ngành phi chế tạo đảo chiều từ -4,1% lên 3,3%, nhờ lĩnh vực thông tin và truyền thông kinh doanh thuận lợi, số lượng thuê bao mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) tăng hơn gấp đôi. Ngành dịch vụ cũng ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đạt 6,2%, tăng 9,2% so với quý trước đó; ngược lại, ngành xây dựng giảm 3,5%, tiếp tục đà giảm của quý trước (-4,9%).Tỷ suất lợi nhuận hoạt động ngành chế tạo tăng từ 3,5% lên 6,7% nhờ công nghiệp chế phẩm dầu mỏ tăng do giá dầu thế giới tăng, ngành phi chế tạo tăng từ 5,1% lên 6,1% so với quý IV/2020 nhờ cước vận chuyển container tăng.Tập đoàn lớn ghi nhận tỷ lệ lợi nhuận hoạt động tăng từ 3,9% lên 6,5%, doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng nhẹ từ 5,3% lên 6%.Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của các doanh nghiệp là 89,4%, cao hơn 3,3% so với quý trước đó, song tỷ lệ nợ có khả năng thanh toán trên tổng tài sản (Total borrowings and bonds payable to total assets) giảm từ 24,6% xuống 24,4% do đa phần là khoản nợ tạm thời chưa thanh toán cho người bán, không phát sinh chi phí tài chính.