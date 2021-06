Ông Suh Wook dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Suh Wook ngày 16/6 đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng lần thứ 8 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trao đổi ý kiến về môi trường an ninh quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Hội nghị lần này do Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021, chủ trì, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN, và 8 nước khác trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.Tại hội nghị, Bộ trưởng Suh Wook chỉ ra rằng bất ổn trong khu vực đang ngày càng tăng cao do cuộc chạy đua chiến lược gay gắt giữa các nước và các mối uy hiếp an ninh phi truyền thống.Ông Suh nhấn mạnh phải xác lập nguyên tắc tôn trọng luật pháp và quy định quốc tế phản ánh giá trị phổ quát của nhân loại. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất lập ra quy định hành động mà tất cả các quốc gia đồng thuận, nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích giữa các nước, điều phối mâu thuẫn.Bộ trưởng Suh nhấn mạnh tình hình tại Myanmar gần đây cần được giải quyết theo phương thức tôn trọng các giá trị phổ quát của nhân loại như nhân quyền, tự do. Hành vi dùng vũ lực với người dân thường là tuyệt đối không thể hợp thức hóa dù dưới bất cứ danh nghĩa gì. Bộ trưởng hy vọng hòa bình, ổn định và chủ nghĩa dân chủ tại Myanmar sẽ sớm được khôi phục.Bộ trưởng Suh cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã hình thành được sự đồng thuận mạnh mẽ trong việc nỗ lực vì tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Ông Suh kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng quốc tế, nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.