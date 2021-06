Hàn Quốc đứng thứ 23 thế giới về năng lực cạnh tranh quốc gia 2021

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 17/6 cho biết theo kết quả đánh giá về năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 của Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ, Hàn Quốc đứng thứ 23 trong số 64 nước được đánh giá, tương tự năm ngoái. Nếu xét riêng trong các nước có trên 20 triệu dân thì Hàn Quốc xếp thứ 8.IMD bắt đầu xếp thứ hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 1989. Thứ hạng cao nhất của Hàn Quốc là thứ 22 trong vòng từ năm 2011 tới năm 2013. Thứ hạng thấp nhất là thứ 41 vào năm 1999, thời điểm ngay sau khủng hoảng tiền tệ châu Á.Xếp thứ nhất năm nay là Thụy Sĩ, sau đó tới Thụy Điển và Đan Mạch. Singapore là nước châu Á có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 5, sau đó tới Hong Kong thứ 7, Đài Loan thứ 8.Trong số các nước có thu nhập trên 30.000 USD và dân số trên 50 triệu người, Mỹ xếp thứ 10, Đức đứng thứ 15, Anh thứ 18, sau đó tới Hàn Quốc thứ 23, Nhật Bản thứ 31.IMD đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia theo 20 hạng mục chia làm 4 lĩnh vực. Trong số 4 lĩnh vực, Hàn Quốc đứng thứ 18 về thành quả kinh tế, cao hơn năm ngoái 9 bậc. Đặc biệt, nền kinh tế nội địa nhảy vọt lên thứ 5 thế giới do Hàn Quốc lọt vào Top 10 thế giới về tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế và tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân đầu người.Ở lĩnh vực tuyển dụng, Hàn Quốc vươn từ thứ 12 lên thứ 5 do vẫn duy trì được tuyển dụng khả quan so với các nước khác bất chấp cú sốc từ dịch COVID-19. Ngược lại, vật giá Hàn Quốc chỉ được xếp thứ 51, thấp hơn năm ngoái là thứ 48.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng được đánh giá cao ở lĩnh vực hạ tầng, như hạ tầng khoa học đứng thứ hai, hạ tầng kỹ thuật đứng thứ 17.Ở lĩnh vực hiệu quả của Chính phủ, Hàn Quốc giảm từ thứ 28 xuống thứ 34. Trong đó, điều kiện doanh nghiệp giảm xuống thứ hạng 49.Trong ngày 18/6, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc mở Hội nghị chính sách về năng lực cạnh tranh quốc gia có sự tham gia của cả khối dân sự, thảo luận phương án nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ cũng sẽ thường xuyên kiểm tra thông qua cuộc họp chính sách hàng tuần.