Số ca hiến tạng sau khi chết não năm 2020 tăng nhẹ bất chấp dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Viện hiến tạng Hàn Quốc ngày 17/6 cho biết tổng số trường hợp đăng ký hiến tạng sau khi chết não trong năm ngoái là 478 người, tăng 28 người (6,2%) so với năm 2019.Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, một trong những quốc gia tích cực trong hoạt động hiến tạng, số lượng người hiến tạng sau khi chết não trong năm ngoái là 37,4 người trên 1 triệu dân, giảm mạnh so với mức 48,6 người trên 1triệu dân trong năm 2019.Trong khi số người đăng ký hiến tạng sau khi chết não giảm ở các quốc gia châu Âu, nơi có văn hóa hiến tạng lâu đời, như Croatia, Bồ Đào Nha và Pháp, thì việc hiến tạng lại tăng ở Mỹ, Hong Kong và cả Hàn Quốc.Giám đốc Viện hiến tạng Hàn Quốc Moon In-sung cho biết, Hàn Quốc là nước luôn tự hào có tỷ lệ hiến tạng cao. Năm vừa qua, số lượng ca đăng ký hiến tạng của người chết não đã tăng bất chấp dịch COVID-19. Điều này phần lớn nhờ vai trò của các y tá tiếp xúc với người nhà bệnh nhân chết não trong quá trình chăm sóc.Tuy nhiên, ông Moon dự đoán số người đăng ký hiến mô tạng năm nay sẽ không tăng nhiều do các y tá ít có cơ hội đến phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, gặp người giám hộ của bệnh nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Giám đốc Moon In-sung là bác sĩ khoa ngoại từng trực tiếp thực hiện nhiều ca cấy ghép mô tạng. Ông chia sẻ so với người hiến tạng, người chờ nhận mô tạng lớn hơn rất nhiều. Trong một năm qua, 59.000 trường hợp đã tử vong trong quá trình chờ được cấy ghép tạng, con số này năm 2020 là 35.852 người. Ngoài ra, trong số 2.145 bệnh nhân đã chết não năm ngoái, chỉ 527 trường hợp được người giám hộ của bệnh nhân đồng ý hiến mô tạng. Một người chết não nếu hiến mô tạng sẽ mang lại sự sống cho 8-9 người khác.