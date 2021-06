Cuộc đua ô tô điện thế giới lần đầu tổ chức tại Seoul vào tháng 8/2022

Photo : YONHAP News

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon sáng ngày 18/6 thông báo sẽ tổ chức đồng thời cuộc đua ô tô điện thế giới “SEOUL E-PRIX 2022” và lễ hội du lịch thành phố Seoul vào tháng 8 năm 2022.Thành phố Seoul đã ký kết thỏa thuận ba bên với Formula E Korea (FEK), đơn vị đăng cai tổ chức cuộc đua ô tô điện thế giới “SEOUL E-PRIX 2022” và đơn vị truyền thông của sự kiện này là Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).SEOUL E-PRIX 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13-14/8/2022 tại Khu liên hợp thể thao Jamsil (Seoul). Đây là lần đầu tiên cuộc đua ô tô điện thế giới do Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) chủ quản, được tổ chức tại Hàn Quốc, với sự góp mặt của các hãng xe đẳng cấp thế giới như Mercedes-Benz, Porsche và BMW. Đến nay, cuộc đua ô tô điện thế giới đã được tổ chức 7 mùa giải bắt đầu từ năm 2014, tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh (Trung Quốc), New York (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp). Thủ đô Seoul sẽ là thành phố diễn ra vòng chung kết của mùa giải 2021-2022.Nhân sự kiện này, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định tổ chức Lễ hội du lịch Seoul toàn cầu “Seoul Festa 2022” từ ngày 10-14/8/2022. Sự kiện này dự kiến sẽ mang đến cho du khách không khí lễ hội của làn sóng Hallyu đang được ưa chuộng trên toàn thế giới như K-pop, làm đẹp và các món ăn đặc sắc. Chính quyền thành phố hy vọng việc tổ chức đồng thời hai sự kiện này sẽ là bước ngoặt giúp vực dậy tình hình du lịch đang bị trì trệ trong một thời gian dài ở thủ đô Seoul. Cuộc đua xe ô tô điện thế giới và lễ hội du lịch Seoul dự kiến sẽ thu hút ít nhất hơn 2.000 người tham dự chỉ tính riêng vận động viên và nhân lực vận hành.