Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc bị truy cập trái phép vào mạng nội bộ từ bên ngoài

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 18/6, Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho biết cơ quan quản lý hệ thống của viện nghiên cứu này ngày 28/5 vừa qua đã phát hiện ra dấu vết đăng nhập vào hệ thống nội bộ từ bên ngoài. Theo kết quả kiểm tra hệ thống, việc đăng nhập từ bên ngoài được diễn ra vào ngày 14/5.Vào ngày 1/6, Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử đã báo cáo về vụ việc lên Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Trung tâm an ninh mạng. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.Về phần mình, viện nghiên cứu đã tiến hành biện pháp khẩn cấp, như dựng tường lửa với 13 địa chỉ IP được sử dụng để tấn công mạng, cập nhật bảo mật hệ thống.Trên thực tế, vẫn chưa rõ về quy mô thiệt hại hay liệu đây có phải là âm mưu tấn công mạng của Bắc Triều Tiên hay không.Trước đó, nghị sĩ Ha Tae-keung (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội sáng ngày 18/6 đã mở buổi họp báo, cho biết Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử, nơi sở hữu các công nghệ gốc về điện nguyên tử và nguyên liệu hạt nhân, đã bị Bắc Triều Tiên tấn công mạng.Trong báo cáo về vụ việc của Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử, cơ quan này cho biết đã có 13 địa chỉ IP bên ngoài chưa được phê chuẩn truy cập trái phép vào mạng nội bộ của cơ quan này vào ngày 14/5, thiệt hại từ vụ việc đang được điều tra.Theo kết quả truy dấu địa chỉ IP do "IssueMakersLab", một nhóm nghiên cứu chuyên về các vụ tấn công mạng Bắc Tiều Tiên tiến hành, một số địa chỉ IP này có liên quan tới máy chủ tấn công mạng của nhóm "kimsuky", một tổ chức tin tặc trực thuộc Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên. Nhóm tin tặc này bị chỉ ra là đã tiến hành cuộc tấn công mạng nhắm vào các hãng dược như AstraZeneca (Anh) và Celltrion (Hàn Quốc) vào năm ngoái.Nghị sĩ Ha chỉ ra rằng nếu như lần này, Bắc Triều Tiên đánh cắp được các công nghệ quốc gia quan trọng thì vụ việc có thể sẽ trở thành sự cố an ninh "siêu lớn", tương tự vụ tấn công mạng quốc phòng năm 2016.Nghị sĩ này chỉ trích ban đầu, Viện nghiên cứu và các cơ quan hữu quan như Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đã bác bỏ thông tin bị tấn công mạng, có ý định che giấu vụ việc, đến mãi sau mới nộp tài liệu liên quan. Chính phủ phải nhanh chóng công bố về quy mô thiệt hại và thế lực đứng sau vụ tấn công.