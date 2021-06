Tỷ lệ chấp nhận tị nạn tại Hàn Quốc năm 2020 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày tị nạn thế giới 20/6, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc cùng ngày ra báo cáo cho biết trong vòng 4 tháng đầu năm nay, số người đăng ký tị nạn tại Hàn Quốc là 894 người, bằng một phần năm so với cùng kỳ năm ngoái là 4.404 người.Số người đăng ký tị nạn vào năm 2014, một năm sau khi Hàn Quốc thực thi Luật người tị nạn, là 1.574 người; năm 2015 là 5.711 người, năm 2016 là 7.541 người, năm 2017 là 9.942 người, xu hướng gia tăng qua các năm.Vào năm 2018, thời điểm xảy ra tình trạng người tị nạn từ Yemen đổ xô tới đảo Jeju, số người đăng ký tị nạn lên tới 16.173 người, mức cao kỷ lục. Năm 2019 cũng có 15.452 người đăng ký, hai năm liên tiếp vượt ngưỡng 15.000 người.Tuy nhiên, trong năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người đăng ký tị nạn trong nước chỉ dừng ở mức 6.684 người, mức thấp nhất trong vòng 5 năm sau năm 2015. Trong năm ngoái, nhiều chuyến bay quốc tế bị gián đoạn vì dịch COVID-19, số người nước ngoài nhập cảnh giảm, dẫn tới số người đăng ký tị nạn giảm theo.Ngược lại, số người được thẩm định và chờ thẩm định tư cách tị nạn tăng mạnh. Trong vòng từ tháng 1-4 năm nay, số trường hợp được thẩm định là 3.879 người, bằng hơn một nửa của năm ngoái (6.254 người). Có nghĩa là cứ mỗi tháng lại có 1.000 hồ sơ được hoàn tất thẩm định. Số người chờ thẩm định tính tới tháng 4 là 16.211 người. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, hồ sơ xin tị nạn thường có kết quả trong vòng nửa tháng, tuy nhiên hiện nay có thể mất tới hai đến ba tháng. Nhiều người vẫn đang đợi kết quả dù đã phỏng vấn từ đầu năm.Tỷ lệ được công nhận tư cách người tị nạn trong vòng từ tháng 1-4 đạt 0,3%, bằng một phần mười so với bình quân (2,9%) lũy kế từ sau năm 1994, thời điểm bắt đầu có thống kê liên quan. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ công nhận tư cách người tị nạn xuống dưới 1%. Mức thấp kỷ lục là vào năm ngoái 1,1%.