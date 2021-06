Photo : YONHAP News

Xuất hiện trong một chương trình của đài truyền hình ABC (Mỹ) vào ngày 20/6 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu Mỹ đang chờ một "tín hiệu rõ ràng" từ Bắc Triều Tiên về việc sẵn sàng ngồi xuống đối thoại phi hạt nhân hóa.Về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un trong Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động vào ngày 17/6 vừa qua khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng "cả đối thoại và đối đầu", Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng đánh giá đây là một "tín hiệu thú vị" từ miền Bắc.Ông Sullivan cho biết Chính phủ Tổng thống Joe Biden sẵn sàng tham gia đàm phán với miền Bắc, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện. Washington vẫn đang chờ các bước đi tiếp theo của Bình Nhưỡng, như trực tiếp liên lạc với Mỹ. Cụ thể, thông điệp mà Washington đang chờ đợi từ Bình Nhưỡng đó là đề xuất đàm phán.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh để đạt được tiến triển cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc thì không có phương tiện nào có thể thay thế "ngoại giao".Các phát biểu trên của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng được phân tích là một bước tiến mới của Washington nhằm mở rộng cánh cửa đối thoại Mỹ-Triều.Vào hôm 30/4, tròn 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đã hoàn tất quá trình xem xét chính sách với Bình Nhưỡng theo hướng “tiếp cận từng bước”, tìm kiếm giải pháp ngoại giao với mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Kể từ sau đó, Washington đã liên tục kêu gọi Bình Nhưỡng đối thoại, nhưng nước này vẫn chưa có phản ứng gì.Tới ngày 17/6, tại Hội nghị toàn thể lần ba Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII, Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu Bình Nhưỡng sẵn sàng cả đối thoại lẫn đối đầu, đặc biệt là phải chuẩn bị đầy đủ cho việc đối đầu, để gìn giữ lợi ích phát triển tự chủ và sự tôn nghiêm của quốc gia, đảm bảo môi trường hòa bình và sự an toàn của đất nước. Đây là thông điệp chính thức đầu tiên của nước này kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt.