Người dân Hàn Quốc đã tiêm phòng có thể du lịch Phuket miễn cách ly từ 1/7

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hàn Quốc tại Thái Lan hôm 16/5, Bộ trưởng Du lịch và thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết công tác chuẩn bị cho việc mở cửa nhập cảnh miễn cách ly tại đảo Phuket dự kiến vào 1/7 đã hoàn tất. Ông Phiphat hoan nghênh du khách Hàn Quốc đến thăm đảo Phuket, đồng thời nhấn mạnh sẽ tích cực xúc tiến áp dụng chế độ "Bong bóng du lịch" (Travel Bubble), tức "Khu vực an toàn du lịch", giữa hai nước trong tương lai, tùy theo tình hình thực tế.Chính phủ Thái Lan đã áp dụng “Khung thử nghiệm du lịch Phuket” (Phuket Tourism Sandbox), dự án thí điểm mở cửa du lịch nhằm vực dậy ngành du lịch đang bị tổn thất nghiêm trọng do khủng hoảng dịch COVID-19.Theo đó, khoảng 70% người dân trên đảo Phuket sẽ được tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng. Từ ngày 1/7, tất cả du khách nước ngoài đã toàn tất tiêm chủng tại nước mình sẽ được miễn cách ly sau nhập cảnh khi đến Phuket.Trong buổi phỏng vấn, Bộ trưởng Phiphat cho rằng tỷ lệ tiêm chủng cao là lý do để tin tưởng vào sự thành công của dự án này. Tính đến ngày 11/6, 71% cư dân đảo Phuket đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19, 100% nhân viên hoạt động trong ngành du lịch, khách sạn đã hoàn tất hai mũi tiêm.Bộ trưởng Phiphat cũng cho biết dự kiến 70% dân số nước này sẽ được tiêm đủ hai mũi vắc-xin COVID-19 vào cuối năm nay và Thái Lan sẽ mở cửa toàn bộ để đón du khách từ năm sau. “Khung thử nghiệm du lịch Phuket” hướng đến các nước kiểm soát ổn định dịch COVID-19 hoặc quốc gia đang tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Hàn Quốc là một trong những quốc gia tin cậy về phòng dịch.Liên quan tới việc ký kết hiệp định song phương về triển khai “Khu vực an toàn du lịch", cho phép du lịch tự do, miễn cách ly theo hình thức ghép đoàn tới các quốc gia có công tác phòng dịch đáng tin cậy, ông Phiphat cho biết Chính phủ hai nước đã thảo luận về vấn đề này, ông cũng sẽ gặp gỡ Đại sứ Hàn Quốc tại Thái Lan để bàn bạc thêm.Theo Bộ trưởng Phiphat, Thái Lan đang thảo luận để ký kết hiệp định du lịch an toàn với Singapore, Malaysia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong và cả Hàn Quốc.