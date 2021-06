Giá trị lao động việc nhà không hưởng lương bình quân đầu người tăng 33,3%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 21/6 công bố số liệu cho biết giá trị sản xuất hộ gia đình năm 2019 đạt 516.900 tỷ won (454,54 triệu USD), tăng 36,6% so với 5 năm trước.Trong đó, giá trị lao động việc nhà không được trả lương là 490.900 tỷ won (431,67 tỷ USD), tăng 35,8% so với 5 năm trước, bình quân đầu người là 9,49 triệu won (8.350 USD), tăng 33,3%.Theo giới tính, giá trị lao động việc nhà không lương của nam giới là 134.900 tỷ won (118,62 tỷ USD), tăng 52,3%; nữ giới là 356.000 tỷ won (313,05 tỷ USD), tăng 30,4%.Nam giới chiếm 22,8% giá trị lao động việc nhà không trả lương vào năm 2004, tiếp tục tăng qua các năm, tới năm 2019 tăng lên thành 27,5%,; trong khi của nữ giới giảm từ 77,2% xuống 72,5% trong cùng khoảng thời gian này.Giá trị lao động việc nhà không trả lương bình quân đầu người của nam giới là 5,21 triệu won (4.581 USD), tăng 49,6%; còn của nữ giới là 13,8 triệu won (12.135 USD), tăng 27,9%.Thời gian làm việc nhà không trả lương của nam giới năm 2004 là 45 phút/ngày, năm 2019 tăng lên thành 64 phút/ngày. Ngược lại, thời gian làm việc nhà của nữ giới giảm từ 226 phút/ngày xuống 205 phút/ngày.Cục thống kê quốc gia giải thích do số hộ gia đình một thành viên và số gia đình cả hai vợ chồng cùng làm việc tăng, dẫn tới tỷ trọng nam giới làm việc nhà tăng theo, còn của nữ giới giảm.Cục thống kê quốc gia tiến hành đánh giá về giá trị lao động việc nhà không lương nhằm tính toán về giá trị kinh tế của những công việc nhà không được trả lương, chiếm một phần quan trọng trong số các hoạt động kinh tế, dù số liệu này không được bao gồm trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Kết quả điều tra tiếp theo sẽ được công bố vào năm 2026, tính theo số liệu năm 2024.