Seoul và Washington nhất trí chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc Hàn-Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun ngày 22/6 đã tham dự phiên họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội, thông báo Seoul và Washington nhất trí chấm dứt hoạt động của Nhóm làm việc Hàn-Mỹ.Thứ trưởng Choi cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến chỉ trích rằng Nhóm làm việc Mỹ-Hàn gây cản trở cho cải thiện quan hệ liên Triều dù rằng đây là một nền tảng quan trọng giúp hai nước cân đối ý kiến ​​tổng thể về chính sách Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, thay vào đó, hai nước đang xây dựng một cơ chế hợp tác mới để thay thế.Cụ thể, Seoul và Washington dự kiến sẽ thành lập cơ chế hợp tác tạm gọi là “Đối thoại chính sách cấp Vụ trưởng Hàn-Mỹ”, thảo luận toàn diện về các chính sách liên quan đến Bắc Triều Tiên bao gồm vấn đề lệnh trừng phạt do Trưởng Ban Kế hoạch ngoại giao hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đặc phái viên chính sách miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn dắt.Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết tại cuộc họp một ngày trước, quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí xem xét chấm dứt hoạt động của Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, tăng cường các cuộc thảo luận ở cấp Vụ trưởng và tiếp tục bàn bạc về phương án cụ thể.Nhóm làm việc Hàn-Mỹ là cơ chế thảo luận giữa cơ quan hữu quan hai nước nhằm điều phối thường xuyên các vấn đề như phi hạt nhân hóa, lệnh trừng phạt miền Bắc, hợp tác liên Triều. Nhóm làm việc này mở cuộc họp đầu tiên vào tháng 11 năm 2018 tại thủ đô Washington, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.Được biết, Seoul đã đưa ra đề xuất lập Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, cân nhắc tới việc cần giải quyết sự chênh lệch tốc độ giữa Hàn Quốc và Mỹ liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên.Trong dự án hợp tác liên Triều như khai quật chung khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt) ở thành phố Gaesung (Bắc Triều Tiên), điều tra chung để hiện đại hóa tuyến đường sắt liên Triều, Nhóm làm việc Hàn-Mỹ đã đóng vai trò giúp miễn áp dụng các lệnh trừng phạt từ Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuy nhiên, một số tổ chức về nữ quyền và tiến bộ chỉ trích rằng Chính phủ Hàn Quốc đang bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều, tự gò bó mình vào trong một nhóm làm việc chung với Mỹ, qua đó đưa ra quan điểm cần giải tán cơ chế này.Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, hồi tháng 6 năm ngoái cũng từng đưa ra một tuyên bố dưới danh nghĩa cá nhân, chỉ trích Seoul đã “dâng” mọi vấn đề liên Triều cho Washington thông qua Nhóm làm việc Hàn-Mỹ.Trong một tin liên quan, Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim hiện đang trong chuyến công du Hàn Quốc chiều ngày 22/6 gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon.