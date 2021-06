Đẩy mạnh giám sát và phân tích biến thể virus COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 22/6, Hàn Quốc ghi nhận 395 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 351 ca trong cộng đồng và 44 ca ngoại nhập. Thủ đô Seoul phát sinh 126 ca, tỉnh Gyeonggi 92 ca.Tổng số người đã tiêm xong mũi một vắc-xin COVID-19 là hơn 15,03 triệu người, tương đương 29,3% dân số. Số người đã tiêm đủ số mũi theo khuyến nghị tùy từng loại vắc-xin là 4,16 triệu người, bằng 8,1% dân số.Cơ quan phòng dịch cho biết số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm dần, nhưng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác trước sự lây lan của biến thể virus, vốn có mức độ lây nhiễm mạnh hơn nhiều.Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận phương án đối phó như đẩy mạnh giám sát và phân tích về biến thể virus COVID-19, chuẩn bị cho việc nới lỏng giãn cách xã hội từ tháng 7.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kwon Deok-cheol trong cuộc họp của ủy ban vào ngày 22/6 nhấn mạnh biến thể virus COVID-19 là yếu tố đe dọa nghiêm trọng tới công tác phòng dịch của Hàn Quốc. Mặc dù những ảnh hưởng từ biến thể virus tới công tác phòng dịch hiện vẫn ở mức hạn chế, nhưng Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình lây nhiễm do biến thể virus tại các nước.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi cho biết hiện tại, Chính phủ đang tiến hành cách ly tập trung với người nhập cảnh từ các nước có rủi ro cao, nếu phát hiện virus biến thể thì nhóm đối phó chung liên ngành và chính quyền địa phương sẽ hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus biến thể.Từ tháng sau, Hàn Quốc sẽ bắt đầu thực thi hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi, nhưng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Tuân thủ quy tắc phòng dịch cơ bản và tiêm phòng vắc-xin vẫn là hai trục quan trọng đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.Bộ trưởng đề nghị các chủ doanh nghiệp và người dân tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.