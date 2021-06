Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc duy trì đà tăng 7 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/6 cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 đạt 108,5 điểm, tăng 0,4% so với tháng 4, xu hướng tăng 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái.Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.Cụ thể, chỉ số giá sản xuất các sản phẩm công nghiệp tăng 1% so với một tháng trước, tập trung vào các sản phẩm than đá, chế phẩm dầu mỏ và các mặt hàng kim ngoại cơ bản. Than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 4,4% trong vòng một tháng; kim ngoại cơ bản và chế phẩm hóa học tăng lần lượt 1,6% và 0,6%, đà tăng 12 tháng liên tiếp.Quan chức BOK nhận định việc tăng giá nguyên liệu thô như giá dầu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá sản xuất trong tháng 6.Chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,2% chỉ trong một tháng. Trong đó, chỉ số giá nông sản giảm mạnh 3,6% do nguồn cung tăng, lâm sản cũng giảm 1,1%, ngược lại thủy sản tăng nhẹ 0,1%.Giá cả ngành dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tăng 0,2%, bất động sản tăng 0,1%.