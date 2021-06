Photo : YONHAP News

Trong một tuyên bố đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã nhắc tới việc Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đánh giá thông điệp với Washington mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đưa ra trong Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động là "một tín hiệu thú vị". Bà Kim nhấn mạnh đây là một "kỳ vọng sai lầm" của Washington.Bà Kim nhắc tới một câu tục ngữ của miền Bắc là "Giải mộng hơn là mơ mộng", cho rằng Mỹ dường như đang "giải mộng", tức phán đoán tình hình theo hướng tự an ủi bản thân. Nuôi kỳ vọng một cách sai lầm sẽ khiến Washington càng rơi vào thất vọng lớn hơn.Trước đó, trong bài phỏng vấn với đài truyền hình ABC (Mỹ) vào ngày 20/6 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng việc Chủ tịch Kim Jong-un nhận xét "miền Bắc sẵn sàng cả đối đầu và đối thoại" tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động ngày 17/6 vừa qua là "một tín hiệu thú vị". Ông này cho biết Mỹ đang chờ đợi "tín hiệu rõ ràng" của miền Bắc về việc đối thoại.