Hàn Quốc và Chile mở vòng đàm phán thứ 5 cải thiện FTA song phương

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Chile mở vòng đàm phán thứ 5 về việc cải thiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương theo hình thức trực tuyến từ ngày 22-24/6.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết phái đoàn Hàn Quốc gồm hơn 40 người đến từ 16 ban ngành hữu quan, như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Tuyển dụng và lao động, do ông Lee Kyung-shik, chuyên viên đàm phán FTA thuộc Bộ Công nghiệp dẫn đầu.Phía Chile do Vụ trưởng Vụ Kinh tế song phương thuộc Bộ ngoại giao Felipe Lopeandia dẫn đầu, cùng các quan chức ban ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.FTA Hàn-Chile được ký kết vào năm 2004, là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Hàn Quốc, đóng vai trò đầu cầu cho các doanh nghiệp trong nước xúc tiến vào thị trường Trung Nam Mỹ.Hai bên đã tổ chức 4 vòng đàm phán về việc cải thiện FTA, kể từ vòng đầu tiên vào tháng 11/2018.Trong vòng đàm phán lần này, phái đoàn hai nước dự kiến thảo luận ở 9 lĩnh vực như hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại, chống tham nhũng, lao động, môi trường.Ngoài ra, hai bên cũng bắt đầu thảo luận về việc lập mới lĩnh vực "kinh tế số" và các quy định liên quan nhằm xúc tiến thương mại kỹ thuật số.Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Kyung-shik cho biết sẽ thảo luận chặt chẽ với Chile, nỗ lực nâng cao mức độ tiêu chuẩn thương mại trong FTA song phương, cải thiện điều kiện cho doanh nghiệp xúc tiến vào thị trường Chile và Nam Mỹ.