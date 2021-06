Bong bóng giá tài sản gần chạm ngưỡng khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997

Photo : YONHAP News

Trong tuần trước, tỷ lệ tăng giá chung cư tại thủ đô Seoul đạt mức cao nhất trong vòng một năm 6 tháng. Mặc dù Chính phủ đã công bố phương án cung cấp nhà ở theo đơn vị tuần dựa theo đối sách bất động sản ngày 4/2, nhưng xu hướng tăng giá nhà vẫn không hạ nhiệt.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/6 công bố báo cáo ổn định tài chính nửa đầu năm 2021, trong đó đánh giá giá nhà đã tăng cao, xét trên cả khía cạnh tương đối và tuyệt đối.Các quốc gia khác cũng có xu hướng tăng giá nhà sau khi bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, nếu so với các nước lớn trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ giá nhà trên thu nhập của Hàn Quốc tăng mạnh hơn rất nhiều. Điều này cho thấy trong khi giá nhà tăng thì thu nhập của người dân vẫn đang giậm chân tại chỗ. Đặc biệt, BOK nhận xét giá nhà tại Seoul đang bị "định giá cao".Trên thực tế, giá nhà tại Seoul so với thu nhập đã tăng nhanh một cách chóng mặt, vượt xa bình quân dài hạn 10 năm. BOK cảnh báo nếu nền kinh tế Hàn Quốc gặp một cú sốc từ bên trong hoặc bên ngoài thì giá nhà sẽ có thể giảm mạnh.Ngân hàng trung ương đánh giá giá tài sản nói chung, bao gồm các loại bất động sản, đang ở mức tương tự so với thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, thấp hơn một chút so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007. Điều này có nghĩa là nếu càng có nhiều tiền đổ vào thì bong bóng thị trường tài sản sẽ càng lớn hơn.Mặt khác, BOK nhận định thị trường tiền ảo sẽ tiếp tục biến động lớn trong thời gian tới.