Photo : KBS News

Về phương án hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 5 khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh lập trường rằng việc hỗ trợ có chọn lọc phù hợp hơn phương án hỗ trợ toàn dân.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki phát biểu việc bảo vệ tập trung cho tầng lớp bị thiệt hại do dịch COVID-19 sẽ giúp đẩy cao tối đa hiệu quả của biện pháp hỗ trợ.Chính phủ đã lập phương án hỗ trợ có chọn lọc, đề xuất với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Nội dung của phương án là hỗ trợ cho 70% người dân, không bao gồm nhóm 30% có thu nhập cao nhất.Quy mô hỗ trợ tương tự đợt hỗ trợ toàn dân năm ngoái, hộ gia đình một thành viên được hỗ trợ 400.000 won (352 USD), hộ từ 4 thành viên trở lên được hỗ trợ tối đa 1 triệu won (880 USD).Thay cho việc hỗ trợ khẩn cấp toàn dân, Chính phủ đã chuẩn bị phương án "hoàn tiền thẻ tín dụng" cho mọi người dân. Nếu người dân có số tiền thanh toán qua thẻ tín dụng trong quý III nhiều hơn so với quý II thì sẽ được hoàn lại 10% số tiền tăng. Hạn mức hoàn trả đang được thảo luận trong khoảng 300.000 won tới 500.000 won (264 tới 440 USD).Chính phủ cho rằng nếu cộng thêm cả phương án này song song với phương án hỗ trợ có chọn lọc thì sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn so với hỗ trợ khẩn cấp toàn dân.Tuy nhiên, đảng cầm quyền vẫn đang yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp toàn dân. Phủ Tổng thống cho biết sẽ sớm công bố phương án nhất trí giữa đảng cầm quyền và Chính phủ.Cố vấn Kinh tế Phủ Tổng thống Lee Ho-seung cho biết đối tượng, phương thức chi trả hiện vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, đảng cầm quyền và Chính phủ đều đồng thuận về phương hướng chung.Trong dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021 sẽ bao gồm khoản hỗ trợ khẩn cấp, khoản tiền nhập thêm vắc-xin COVID-19, hỗ trợ tiểu thương, ngân sách tạo việc làm. Tổng quy mô ngân sách bổ sung lần hai dự tính rơi vào khoảng 35.000 tỷ won (30,8 tỷ USD).