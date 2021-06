Seoul là thành phố đắt đỏ thứ 11 thế giới đối với người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Công ty tư vấn Mercer (Mỹ) ngày 22/6 (giờ địa phương) công bố xếp hạng về chi phí sinh hoạt các thành phố trên thế giới năm 2021.Cuộc khảo sát được Mercer tiến hành với 209 thành phố trên toàn thế giới vào tháng 3 vừa qua, gồm hơn 200 hạng mục đánh giá như giá nhà, chi phí giao thông, chi phí ăn uống.Năm nay, thành phố Ashgabat, thủ đô Turkmenistan vươn từ vị trí thứ hai năm ngoái lên thứ nhất thế giới. Khủng hoảng kinh tế khiến Turkmenistan rơi vào tình trạng siêu lạm phát, thiếu lương thực, sinh hoạt phí tăng cao nhiều năm liền.Đứng thứ hai là Hong Kong. Trước đó, Hong Kong từng xếp vị trí thứ nhất ba năm liên tiếp. Vị trí thứ ba thuộc về Beirut của thủ đô Lebanon, tăng 42 bậc so với năm ngoái (thứ 45). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng thêm vụ nổ ở cảng Beirut vào tháng 8 năm ngoái, khiến tình trạng suy thoái kinh tế trở nên tồi tệ nhất trong lịch sử.Tokyo (Nhật Bản) xếp thứ 4, thành phố Zurich (Thụy Sĩ) xếp thứ 5, đều giảm một bậc so với năm ngoái. Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) xếp thứ 6, tăng một bậc. Singapore từ vị trí thứ 5 năm ngoái rơi xuống thứ 7 năm nay. Tiếp theo là Geneva (Thụy Sĩ) thứ 8, Bắc Kinh (Trung Quốc) thứ 9, Bern (Thụy Sĩ) thứ 10. Hơn một nửa trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới là thuộc châu Á. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc xếp thứ 11 tương tự năm ngoái.Thành phố có sinh hoạt phí phải chăng nhất cho người nước ngoài là Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, xếp cuối danh sách, thứ 209.Trong số các thành phố của Mỹ, New York đắt đỏ thứ 14, giảm 8 bậc, sau đó tới Los Angeles (thứ 20), San Francisco (thứ 25), Honolulu (thứ 43).Hãng Mercer cho biết do ảnh hưởng của biến động tỷ giá suốt một năm qua kể từ tháng 3 năm ngoái, thứ hạng của các thành phố Mỹ phần lớn đều giảm.