Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 tiếp tục đà giảm

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/6 công bố báo cáo “Xu hướng dân số tháng 4 năm 2021”. Theo đó, trong tháng 4 vừa qua, có 22.820 trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc, giảm 501 trẻ (2,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng giảm 65 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, mức giảm trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 là thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây kể từ tháng 4 năm 2016, chỉ tính riêng các tháng 4.Số người qua đời trong tháng 4 là 25.087 người, tăng 411 người (1,7%) so với một năm trước. Gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh chào đời trừ số ca tử vong, trong tháng 4 đạt âm 2.267 người, giảm 18 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái 2019.Số cặp đăng ký kết hôn trong tháng 4 là 15.861 cặp, tăng 192 cặp (1,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, số cặp kết hôn trong tháng 4 tăng sau ba năm kể từ tháng 4 năm 2018.Cục thống kê quốc gia giải thích năm ngoái, số cặp kết hôn tháng 4 năm nay tăng do hiệu ứng cơ sở khi số cặp kết hôn cùng kỳ năm ngoái giảm mạnh vì lý do dịch COVID-19 khiến nhiều cặp hoãn kết hôn và số ngày có thể đăng ký hết hôn nhiều hơn hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái.Số vụ ly hôn trong tháng 4 là 9.038 cặp, giảm 219 cặp (2,4%) so với một năm trước.