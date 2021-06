Photo : YONHAP News

Trên trang Twitter cá nhân ngày 23/6, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc viết rằng nếu không có đối sách đặc biệt thì dự kiến Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một trận "địa chấn dân số" (Age-quake) từ năm 2030-2040. Ông Hong cho biết Chính phủ sẽ lập đối sách liên quan từ tháng 7 tới tháng 9 tới.Trong năm ngoái, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc là 0,84 trẻ, mức thấp kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử thế giới. Chưa dừng lại, tổng tỷ suất sinh cả năm nay được dự báo sẽ còn xuống ngưỡng 0,7 trẻ.Trong năm ngoái, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc là 270.000 trẻ, thấp hơn số người tử vong là 300.000 người. Có thể coi Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn đầu của "địa chấn dân số".Ngược lại, dân số cao tuổi lại đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Tỷ lệ dân số 65 tuổi trở lên trên tổng dân số năm 2020 là 15,7%, năm 2025 dự kiến sẽ tăng lên 20,3%, vượt ngưỡng 20%, Hàn Quốc bước vào xã hội "siêu già". Tỷ lệ dân số cao tuổi được dự báo tăng lên 43,9% vào năm 2060.Tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa khiến cho dân số trong độ tuổi lao động giảm mạnh qua thời gian. Dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi đã lên tới đỉnh điểm là 37,65 triệu người vào năm 2018, rồi sau đó giảm xuống 37,36 triệu người vào năm ngoái, giảm 290.000 trong hai năm.Giới học giả nhận định dân số lao động trên thực tế (từ 25-59 tuổi) năm 2031 sẽ giảm 3,15 triệu người so với năm 2021.Tình hình sau 40 năm nữa, tức tới năm 2060, sẽ càng nghiêm trọng hơn, có thể đe dọa tới sự "tồn vong" của quốc gia. Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc nhận định tới năm 2060, dân số Hàn Quốc sẽ giảm một nửa so với hiện nay. Trong khi dân số trong độ tuổi đi học, độ tuổi lao động, đối tượng nhập ngũ đều giảm hơn một nửa, thì chi phí phụng dưỡng người cao tuổi lại tăng 4,5 lần so với hiện nay.Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định phân bổ 196.000 tỷ won (172,6 tỷ USD) cho tới năm 2025, trong đó có 36.000 tỷ won (31,7 tỷ USD) trong năm nay để thực hiện "Kế hoạch cơ bản đối phó với tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa lần 4".