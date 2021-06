Một trường hợp từ chối nhập ngũ vì niềm tin phi bạo lực được tuyên vô tội

Photo : YONHAP News

Một nam giới họ Jeong từ chối nhập ngũ vì lý do niềm tin cá nhân phản đối bạo lực đã được Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên vô tội vào ngày 24/6.Người này đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ từ Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) vào tháng 10/2017. Tuy nhiên, anh đã không tuân theo, và bị khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.Trong quá trình xét xử, Jeong giải thích rằng bản thân mình thuộc nhóm thiểu số tính dục, từ chối nhập ngũ theo tinh thần của đạo Tin lành đó là yêu chuộng hòa bình, tương ứng với lý do chính đáng theo Luật nghĩa vụ quân sự.Trên thực tế, người này từng tham gia các cuộc biểu tình chống bạo lực và chiến tranh.Trước đó, Tòa sơ thẩm không công nhận lý do của bị cáo, tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam, nhưng sau đó tòa phúc thẩm lần thứ nhất lại tuyên bị cáo vô tội, công nhận bị cáo đã từ chối nhập ngũ vì lý do lương tâm nghiêm túc.Đó là bởi năm 2018, sau phiên tòa sơ thẩm, Tòa án tối cao trong một vụ kiện khác đã công nhận một trường hợp từ chối nhập ngũ với lý do niềm tin tôn giáo.Phán quyết lần này của Tòa án tối cao là trường hợp đầu tiên từ chối nhập ngũ với lý do niềm tin cá nhân phản đối bạo lực và đức tin đạo Tin lành được tuyên vô tội.Tháng 2 năm nay, một trường hợp từ chối tập huấn quân dự bị vì lý do niềm tin cá nhân cũng đã được Tòa án tối cao tuyên vô tội.