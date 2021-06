Dịch COVID-19 ở Tokyo trở nên nghiêm trọng trước lễ khai mạc Thế vận hội

Photo : KBS News

Chỉ còn 29 ngày nữa lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo sẽ diễn ra. Trong bối cảnh lo ngại dịch COVID-19 lây lan, Chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện thể thao này vào tháng 7 tới.Trung tâm báo chí quốc tế đã được ra mắt vào ngày 23/6. Đây là nơi để hơn 100 đài truyền hình trên toàn thế giới tiếp sóng các trận đấu thể thao. Chủ tịch Ủy ban điều phối Olympic Tokyo của IOC John Coates đã đến tham quan các nhà thi đấu thể thao tại Nhật Bản sau khi hoàn thành cách ly bắt buộc sau nhập cảnh.Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo quyết định cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân vận động cổ vũ, không cho phép bán đồ uống có cồn do lo ngại phản ứng và chỉ trích của dư luận.Khán giả khi vào nhà thi đấu, sân vận động cần tuân thủ các quy định, bao gồm không được tháo khẩu trang, cấm các hành vi cổ vũ gia tăng nguy cơ lây nhiễm như hò hét, bám vai. Hành vi uống rượu một mình được cho phép tại Làng vận động viên, nơi ở của 18.000 người tham dự Olympic.Trong khi đó, tính đến ngày 23/6, số ca nhiễm COVID-19 phát sinh tại thủ đô Tokyo là 619 ca, tăng hơn 100 ca so với một tuần trước, xu hướng tăng 4 ngày liên tiếp.Vào ngày 23/6, một tháng trước lễ khai mạc Thế vận hội, cũng là ngày kỷ niệm thành lập IOC, một số người dân đã vây quanh Tòa thị chính Tokyo, hô vang khẩu hiệu “Ngày không Thế vận hội” (No Olympic Day). Tỉnh trưởng các địa phương lân cận Tokyo như tỉnh Chiba, tỉnh Saitama đã yêu cầu tổ chức Thế vận hội mà không có khán giả cổ vũ, kể cả sau 9 giờ tối.