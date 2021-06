Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận “Giải thưởng thương hiệu xuất sắc thế giới”

Photo : YONHAP News

Tại lễ trao Giải thưởng thương hiệu xuất sắc thế giới (The BrandLaureate Awards) tổ chức tại Hàn Quốc hôm 22/6, nam diễn viên Hàn Quốc Ahn Sung-ki (69 tuổi) đã được trao “Giải huyền thoại” (Legendary Award). “Giải huyền thoại” là giải thưởng danh giá được trao cho cá nhân hoặc tổ chức được đánh giá cao về giá trị thương hiệu.Đây là lần đầu tiên, một diễn viên Hàn Quốc nhận được giải thưởng này. Trước đó, các diễn viên nổi tiếng thế giới như Thành Long (Hong Kong), Tom Cruise (Mỹ) và Harrison Ford (Mỹ) cũng từng được nhận giải thưởng này.Diễn viên Ahn Sung-ki ngày 23/6 chia sẻ những bộ phim điện ảnh từ thời còn trẻ đã trở thành dấu mốc trong cuộc đời ông. Trong tương lai, ông sẽ dành phần đời còn lại của mình để đóng góp và nâng cao vị thế của điện ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế.Đại diện Giải thưởng thương hiệu xuất sắc thế giới của Hàn Quốc đánh giá ông Ahn Sung-ki không chỉ là diễn viên đáng kính mà còn là cái tên thương hiệu xuất hiện đầu tiên khi nhắc đến diễn viên điện ảnh của nước nhà.“Giải thưởng thương hiệu xuất sắc thế giới” do Tổ chức Thương hiệu thế giới (TWBF - The World Brands Foundation) chủ quản. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận về thương hiệu được thành lập năm 2005 tại Mỹ, hiện đang đặt trụ sở chính tại Australia.