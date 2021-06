Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/6 đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, nhất trí tìm kiếm phương án mở rộng hợp tác với các nước liên quan trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).Chính phủ Hàn Quốc tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) từ tháng 4/2019 căn cứ theo thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.Ban đầu, hai miền Nam-Bắc nhất trí tiến hành khai quật chung hài cốt. Tuy nhiên, do tình hình quan hệ liên Triều xấu đi, nên chỉ có Hàn Quốc tiến hành công tác khai quật. Hiện tại, việc khai quật trên đồi Hwasalmori đã được hoàn tất vào cùng ngày.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục tìm kiếm hài cốt trên đồi Baekma (Bạch Mã) gần đồi Hwasalmori từ nửa cuối năm nay.Hội đồng an ninh quốc gia đã tiến hành rà soát tình hình bán đảo Hàn Quốc liên quan tới vấn đề nổi cộm là nối lại đối thoại với miền Bắc, quyết định sẽ tăng cường trao đổi với các nước liên quan.Ngoài ra, NSC quyết định xúc tiến các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), tiếp tục nỗ lực để bảo vệ an toàn cho người dân tại nước ngoài, khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19.