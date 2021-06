Nhân lực thiết yếu trong xã hội đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 bổ sung từ 28-30/6

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 501 ca nhiễm COVID-19, gồm 472 ca phát sinh trong cộng đồng và 29 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 155.572 ca. Số ca nhiễm phát sinh trong ngày 27/6 ít hơn 113 ca so với một ngày trước, và giảm dưới mốc 600 ca sau 6 ngày kể từ ngày 22/6.Theo địa phương, số ca nhiễm phát sinh tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm 60% số ca nhiễm trên cả nước, với thủ đô Seoul 185 ca, tỉnh Gyeonggi 162 ca, thành phố Incheon 31 ca. Các địa phương còn lại như thành phố Busan phát sinh 38 ca, tỉnh Gangwon 17 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 10 ca.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc cho biết số người tiêm vắc-xin mũi đầu tiên trong ngày 27/6 là 6 người. Lý do là vì đợt tiêm chủng nửa đầu năm gần như đã hoàn thành và là ngày nghỉ cuối tuần nên trung tâm tiêm chủng hay cơ quan y tế ủy thác tiêm phòng không làm việc hoặc rút ngắn thời gian làm việc.Tính đến 0 giờ ngày 28/6, số người tiêm mũi một vắc-xin tại Hàn Quốc đạt 15.290.302 người, tương đương 29,8% dân số. Thêm 704 người tiêm vắc-xin mũi hai, nâng số người đã hoàn tất tiêm chủng lên 4.643.951 người, tương đương 9% dân số.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết 110.000 người thuộc nhóm tuổi 20 là nhân lực thiết yếu trong xã hội chưa thể đặt lịch tiêm trước đó vì các lý do như thiếu tên trong danh sách có thể đặt lịch lại trong ba ngày 28-30/6.Đối tượng đặt lịch là người sinh sau ngày 1/1/1992 thuộc nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát biển, nhân viên y tế, nhân viên và người bệnh tại cơ sở chăm sóc, giáo viên trường học cho trẻ dưới 9 tuổi.Trước đó, 200.000 người thuộc đối tượng này đã đặt lịch tiêm phòng từ ngày 7/6, song một số đối tượng không thể đặt lịch do không có tên trong danh sách, nên cơ quan phòng dịch đã tiến hành cho các đối tượng này đặt lịch bổ sung.Người dân có thể lựa chọn trung tâm tiêm chủng và đặt lịch thông qua trang chủ đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr). Trường hợp không thể đặt chỗ do sai sót thông tin, các đối tượng trên cần mang hồ sơ như giấy chứng nhận nơi công tác đến trung tâm y tế, đăng ký thông tin để được tiêm chủng.