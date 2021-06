Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 của Hàn Quốc vượt 600 tỷ USD

Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 28/6 công bố báo cáo dự đoán tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 của Hàn Quốc đạt 601,7 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm ngoái, mức cao thứ hai trong lịch sử sau năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu được dự báo sẽ đạt 591,2 tỷ USD, tăng 26%. Cán cân thương mại đạt thặng dư 10,6 tỷ USD.Tổng quy mô thương mại của Hàn Quốc cả năm sẽ đạt 1.192,9 tỷ USD, cao hơn hẳn ngưỡng 1.000 tỷ USD. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đạt 980,1 tỷ USD.Báo cáo trên nhận định xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sẽ tiếp tục chiều hướng khả quan, do tình hình cung cấp vắc-xin tại các nước đang diễn ra nhanh, hoạt động kinh tế dần quay trở lại bình thường.Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn được dự báo sẽ vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong cả năm, nhờ nhu cầu toàn ngành công nghiệp như smartphone, chíp nhớ hệ thống tăng và đơn giá xuất khẩu tăng. Kim ngạch xuất khẩu ổ cứng SSD cũng được dự báo tăng trên 10% nhờ nhu cầu máy chủ cho các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) trên toàn cầu tăng trong nửa cuối năm nay.Xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm với giá dầu dự kiến sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo bình thường sau một thời gian đình trệ trong năm ngoái. Xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ trong nửa cuối năm nay được dự báo sẽ tăng trên 67% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là nhiên liệu cho ngành vận tải như dầu hàng không, dầu mazut. Xuất khẩu chế phẩm hóa dầu trong nửa cuối năm được dự báo sẽ tăng trên 47%.Xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô nửa cuối năm nay được dự báo tăng lần lượt 6% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nhu cầu ô tô tăng, sản lượng ô tô bình quân cho tới tháng 5 năm nay đạt bình quân 298.000 chiếc/tháng, gần bằng ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19 (330.000 chiếc/tháng).Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng quan hệ Mỹ-Trung đóng băng nhanh chóng, tranh chấp liên quan tới việc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng thuế kỹ thuật số sẽ là các yếu tố gây bất ổn tới xuất khẩu của Hàn Quốc.Ngoài ra, việc giá vận tải biển đang tăng chóng mặt thời gian gần đây có nhiều yếu tố tác động như lượng vận tải hàng hóa bị hạn chế; các công ty sản xuất container mới của Trung Quốc thao túng, đẩy giá container lên cao. Điều này dự kiến cũng là một yếu tố bất ổn trong nửa cuối năm.Viện nghiên cứu dự báo xuất khẩu nửa cuối năm nay sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng vững chắc, nối tiếp nửa đầu năm. Để duy trì xu hướng này trong trung và dài hạn, Hàn Quốc cần đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu sang các lĩnh vực tăng trưởng thế hệ mới như ô tô điện, y sinh học; đồng thời tích cực đổi mới kỹ thuật số để đẩy mạnh năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các ngành công nghiệp chủ lực hiện tại.