Du lịch nội địa Hàn Quốc năm 2020 giảm 35% do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Không chỉ du lịch quốc tế, du lịch trong nước ở Hàn Quốc cũng đã giảm mạnh vào năm ngoái khi dịch COVID-19 lan rộng.Theo khảo sát của Viện nghiên cứu văn hóa du lịch Hàn Quốc, tổng số lượt du lịch nội địa của người dân Hàn Quốc trong năm ngoái là 225.199.000 lượt, giảm 34,7% so với một năm trước.Bình quân một người du lịch nội địa năm ngoái là 4,95 lượt, giảm 35% so với năm 2019.Xét theo tháng, du lịch nội địa trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, giảm khoảng một nửa so với tháng 1, và cho thấy xu hướng cải thiện trong tháng 4-7 cùng năm, sau đó lại giảm khi làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát hồi tháng 8-9 và làn sóng lây nhiễm thứ ba xuất hiện vào cuối năm.Năm ngoái, 2.569 điểm du lịch chính ở Hàn Quốc đón bình quân 103.464 lượt khách/địa điểm, giảm 47,2% so với năm 2019.