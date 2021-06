Chính phủ Hàn Quốc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 2021 lên 4,2%

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/6 đã công bố “Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2021”, dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay đạt 4,2%, cao hơn 1% so với chỉ số đưa ra hồi tháng 12 năm 2020.Theo Chính phủ, đà tăng trưởng trong nửa đầu năm nay vượt xa so với dự đoán ban đầu, tập trung vào xuất khẩu. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I đã phục hồi về mức trước khủng hoảng. Nhu cầu nội địa và tuyển dụng vốn gặp khó khăn do cú sốc COVID-19 cũng đang có dấu hiệu cải thiện. Chính phủ dự đoán 6 tháng cuối năm nay, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục đà phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ nhờ xu thế hồi phục nền kinh tế thế giới mở rộng và sự bùng nổ của ngành công nghiệp chíp bán dẫn.Cụ thể, Chính phủ dự báo kim ngạch xuất khẩu năm nay sẽ đạt 607,5 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục; cán cân vãng lai thặng dư 77 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm ngoái nhờ cán cân hàng hóa tiếp tục thặng dư, cán cân dịch vụ cũng được cải thiện. Nhu cầu trong nước được dự kiến ​​sẽ phục hồi ở mức trước khủng hoảng do tiêu dùng tư nhân tăng 2,8% trong năm nay nhờ các chính sách.Tuy nhiên, tốc độ phục hồi ngành dịch vụ có đặc thù tiếp xúc trực tiếp với khách hàng bị trì trệ, tốc độ phục hồi không đồng đều ở các lĩnh vực kinh doanh; khoảng cách giữa các ngành nghề vốn đã trầm trọng do dịch COVID-19 như tầng lớp yếu thế gặp khó khăn trong quá trình tìm việc, sẽ còn tiếp tục.Quy mô GDP sẽ phục hồi như trước khủng hoảng, song tốc độ tăng trưởng bình quân năm ngoái và năm nay là 1,7%. Do đó, Chính phủ cần nỗ lực đưa ra các chính sách nhằm đưa nền kinh tế quay lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng.Trong bối cảnh số người lao động có việc làm gần đây đang tăng nhanh, Chính phủ dự đoán số lao động có việc làm trong năm nay sẽ tăng 250.000 người nhờ hiệu quả từ chính sách tạo thêm việc làm của Chính phủ.Giá tiêu dùng được dự đoán tăng 1,8%, cao hơn 0,7% so với dự báo trước đó. Chính phủ cho biết trong nửa cuối năm, giá cả sẽ được ổn định nhờ nguồn cung hàng hóa được cải thiện và chính sách ổn định vật giá. Chính phủ sẽ cân nhắc đến các yếu tố gây ảnh hưởng như giá dầu thế giới và điều kiện thời tiết, có phương án quản lý đặc biệt để giữ cho tỷ lệ tăng không vượt quá 2%, đảm bảo ổn định vật giá.Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 dự kiến ​​sẽ tiếp tục đà phục hồi, đạt 3%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm từ năm 2020-2022 dự kiến đạt 2,1%, phục hồi khoảng 76% so với mức trước khủng hoảng.Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu được dự báo ​​sẽ tăng 3,8% so với năm nay do kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi và thời kỳ hoàng kim của chíp bán dẫn bùng nổ, tập trung vào các nước có nền kinh tế mới nổi. Đối với nhu cầu trong nước, tiêu dùng vẫn trì trệ, song tiêu dùng tư nhân dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ 3,5%, dẫn đầu đà tăng trưởng trong năm tới. Số lao động có việc làm trong năm sau dự kiến ​​sẽ tăng 250.000 người, tương tự năm nay. Lạm phát dự kiến ​​sẽ tăng 1,4%, mức tăng ít hơn so với năm nay. Tuy nhiên, Chính phủ giải thích nhu cầu phục hồi hoàn toàn có thể làm giá cả gia tăng, nên sẽ tiếp tục nỗ lực quản lý giá cả linh hoạt cho người dân.