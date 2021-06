Thủ tướng Hàn Quốc để ngỏ khả năng bắt buộc đeo khẩu trang dù đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 29/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết từ tháng 7, những ai đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 có thể cởi bỏ khẩu trang khi đi ra ngoài, song nếu virus biến thể lan rộng thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. Hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 7, do đó nguy cơ lây nhiễm gia tăng là điều khó tránh khỏi.Thủ tướng cho biết biến thể Delta của virus COVID-19 đang lan rộng. Trên thế giới, ngay cả các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng đang phải siết chặt phòng dịch chỉ vì một giây phút chủ quan trước chủng virus biến thể. Điển hình như nước Anh, số ca nhiễm từng giảm xuống mức 1.000 ca/ngày đã lại tăng đột biến 20.000 ca/ngày.Qua đó, ông Kim cảnh báo kể cả khi nới lỏng các quy định phòng dịch nhưng người dân không có trách nhiệm thì Hàn Quốc sẽ khó tránh khỏi nguy cơ tái bùng phát dịch. Thủ tướng kêu gọi người dân nhận thức được tình trạng khủng hoảng hiện nay để có trách nhiệm và thực hiện đối sách phòng dịch đặc biệt ngay từ đầu tháng 7.Cuộc họp lần này được tổ chức trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, Thị trưởng Incheon Park Nam-chun, và Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung cũng tham dự cuộc họp này.