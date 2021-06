KIET: “Xuất khẩu Hàn Quốc năm nay tăng 19,1%”

Photo : YONHAP News

Viện kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) ngày 28/6 đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2021”. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu năm nay dự kiến đạt 61,05 tỷ USD, tăng 19,1% so với năm ngoái và cao hơn mức dự báo 60,17 tỷ USD do Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đưa ra.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của 13 ngành công nghiệp chủ lực 6 tháng đầu năm tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng 16,7% trong nửa cuối năm.Theo mặt hàng, nửa cuối năm nay, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 10,7%, ô tô tăng 17,2%, ngành đóng tàu tăng 17,2%, sắt thép tăng 22%, dầu tinh chế tăng 69,8%, hóa dầu tăng 41%. Ngược lại, xuất khẩu đồ điện tử gia dụng dự kiến giảm 2,8%.KIET dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay đạt 4%, tỷ lệ tăng tiêu dùng tư nhân đạt 3%, đầu tư thiết vị và đầu tư xây dựng tăng lần lượt 9% và 1,1%.Viện kinh tế công nghiệp và thương mại cho biết kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ lực trong năm nay sẽ vượt mức trước đại dịch nhờ kỳ vọng kinh tế phục hồi do mở rộng tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và đơn giá xuất khẩu gia tăng. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự bất ổn về nguồn cung như thiếu hụt chíp bán dẫn, sắt thép, quặng sắt, dầu thô, khiến giá nguyên vật liệu và phụ tùng leo thang. KIET nhấn mạnh Chính phủ cần đề ra chiến lược giúp nâng cao tính an toàn của chuỗi cung ứng.