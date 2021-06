Phe cầm quyền quyết định lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai 2021 quy mô 26,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sáng ngày 29/6 đã nhóm họp tại Quốc hội, quyết định lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021 quy mô 33.000 tỷ won (26,5 tỷ USD).Liên quan tới khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, hai bên nhất trí hỗ trợ bằng tiền mặt cho 80% người dân có thu nhập thấp.Chính phủ dự kiến sẽ hỗ trợ thêm một khoản tiền nhất định cho 3 triệu người là người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản, gia đình có một bố hoặc mẹ, hộ cận nghèo.Đối với 20% người dân còn lại có thu nhập cao, Chính phủ sẽ hỗ trợ bằng hình thức hoàn lại một phần số tiền thanh toán thẻ tín dụng của người dân, tổng quy mô ngân sách hỗ trợ là 1.000 tỷ won (884,5 triệu USD).Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Dân chủ đồng hành Park Wan-joo nhấn mạnh trên thực tế, gói hỗ trợ lần này cũng dành cho đối tượng là toàn dân, nối tiếp dự thảo ngân sách bổ sung lần một.Tổng cộng ngân sách cho ba gói hỗ trợ khắc phục thiệt hại do COVID-19 là gói hỗ trợ khẩn cấp, gói hỗ trợ tiểu thương và hoàn tiền thẻ tín dụng vào khoảng 15.000 tới 16.000 tỷ won (13,2 đến 14,1 tỷ USD).Phe cầm quyền quyết định phân bổ 4.000 đến 5.000 tỷ won (3,5 đến 4,4 tỷ USD) ngân sách để củng cố hệ thống phòng dịch và vắc-xin, 2.000 đến 3.000 tỷ won (1,7 đến 2,6 tỷ USD) để hỗ trợ tuyển dụng và an sinh, 12.000 đến 13.000 tỷ won (10,6 đến 11,5 tỷ USD) để củng cố tài chính và hoạt động thương mại tại địa phương.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ dành hơn 5.000 tỷ won (4,4 tỷ USD) để hỗ trợ những tiểu thương bị đóng cửa kinh doanh do dịch COVID-19.Dự thảo ngân sách bổ sung lần hai sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 1/7. Phe cầm quyền có kế hoạch thông qua dự thảo trong khóa họp Quốc hội bất thường tháng 7, để giải ngân nhanh ngân sách.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai bằng cách tận dụng nguồn tăng từ thu thuế mà không cần phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách, đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ tầng lớp yếu thế và tạo ra hơn 160.000 việc làm.