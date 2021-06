BTS tuần thứ 5 liên tiếp Quán quân “Hot 100” của Billboard

Photo : YONHAP News

Billboard ngày 28/6 (giờ địa phương) công bố ca khúc "Butter" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tiếp tục xếp thứ nhất bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" trong tuần này.Như vậy, BTS một lần nữa tự phá vỡ kỷ lục của chính mình, trụ vững vị trí Quán quân “Hot 100” trong 5 tuần liên tiếp với ca khúc tiếng Anh thứ hai “Butter”. Đây cũng là ca khúc chiếm ngôi đầu bảng “Hot 100” lâu nhất của BTS.“Butter” ra mắt ở vị trí số 1 bảng xếp hạng “Hot 100” ngay trong tuần đầu tiên phát hành và duy trì thứ hạng này 4 tuần liên tiếp trước đó, vượt qua thành tích từng ba tuần đứng đầu “Hot 100” của 7 chàng trai với ca khúc tiếng Anh đầu tiên “Dynamite” trong năm ngoái.Trong tổng số 1.125 ca khúc từng chiếm ngôi đầu bảng “Hot 100”, chỉ có 196 ca khúc bao gồm cả “Butter” là giữ vững vị trí này trong 5 tuần liền. Trong lịch sử Billboard đến nay, chỉ có 54 ca khúc lọt thẳng vào bảng xếp hảng “Hot 100” ngay sau khi phát hành. Trong số đó, chỉ có 11 ca khúc bao gồm “Butter” duy trì được ví trí đầu bảng hơn 5 tuần liên tiếp.Xét riêng các ca khúc của nhóm nhạc thì "Butter" là ca khúc duy nhất lập thành tích 5 tuần liền Quán quân "Hot 100", kể từ sau bản hit "One Sweet Day" của nữ ca sĩ Mariah Carey hợp tác với nhóm Boyz II Men, từng dẫn đầu bảng xếp hạng danh giá này trong 16 tuần liên tiếp vào năm 1995-1996.Đây là lần thứ 10 BTS xếp thứ nhất bảng xếp hạng âm nhạc “Hot 100” của Billboard. Trước đó là ca khúc "Dynamite” với ba lần, bản phối lại của ca khúc “Savage Love" một lần và ca khúc tiếng Hàn “Life Goes On” một lần.Từ ngày 18-24/6, ca khúc “Butter” đạt 128.400 lượt tải về, tăng 15% so với tuần trước, cao gấp gần 14 lần con số 9.200 lượt tải về của ca khúc đứng thứ hai "Hot 100" là “good 4 you” của nữ ca sĩ người Mỹ gốc Philippines Olivia Rodrigo. Theo đó, ở bảng xếp hạng doanh số bán nhạc số (Digital Song Sales), “Butter” cũng duy trì vị trí dẫn đầu 5 tuần liền.Đặc biệt, Billboard cho biết ca khúc “Butter” cũng tuần thứ 5 liên tiếp có lượng đĩa bán ra vượt hơn 100.000 bản/tuần kể từ khi ra mắt. Trước đó, ca nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran cũng từng lập kỷ lục tương tự vào năm 2017 với ca khúc “Shape of You”.Bất chấp số lượt phát trực tuyến đạt 12,4 triệu lượt, giảm 1% so với tuần trước, ca khúc “Butter” vẫn thăng hạng từ vị trí thứ 24 lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng về “Ca khúc phát trực tuyến”. Số người nghe "Butter" trên radio cũng đạt 27,6 triệu người, tăng 6% so với một tuần trước.Trong một tin liên quan, ngôi sao nhạc Pop Ed Sheeran mới đây trong một cuộc phỏng vấn với chương trình radio của Mỹ tiết lộ sẽ cùng hợp tác, viết một ca khúc mới cho BTS. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ca khúc mà Sheeran tham gia có phải là ca khúc mới trong đĩa đơn của BTS hay không.Về phần mình, khi thông tin “Butter” giữ vị trí thứ nhất trong 5 tuần liên tiếp được công bố, thông qua ứng dụng "Weverse", các thành viên BTS lấy làm bất ngờ nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn cộng đồng người hâm mộ “Army" đã giúp nhóm tạo nên kỷ lục đáng kinh ngạc này.