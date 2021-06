Phát hiện chữ in kim loại chữ cái Hangeul lâu đời nhất từ trước tới nay

Photo : YONHAP News

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết đã khai quật được hơn 1.600 chữ in kim loại tại khu đất thuộc dự án cải tạo môi trường đô thị ở quận Jongno, thủ đô Seoul, đang được một cơ quan tư nhân điều tra.Trong các chữ in kim loại khai quật được có bao gồm các phụ âm "ㆆ" (yeorinhieut),"ㅸ" (sungyeongeum bieup) từng chỉ được sử dụng trong thế kỷ XV ngay sau khi vua Sejong (Thế Tông) viết cuốn Hunminjeongeum (Huấn dân chính âm), nhưng sau đó đã biến mất và không còn được sử dụng nữa.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát hiện được chữ in kim loại các phụ âm này. Nhiều khả năng các phụ âm này còn lâu đời hơn bản chữ in "Ất Hợi tự" (1455), hiện đang là bản chữ in lâu đời nhất hiện nay.Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng lần đầu khai quật được đồng hồ thiên văn "Ilseongjeongsiui" (Nhật tinh định thì nghi) được chế tác vào năm 1437 dưới triều vua Sejong. Đây là lần đầu tiên chiếc đồng hồ này được phát hiện trên thực tế. Trong thời gian qua, tên gọi của đồng hồ này chỉ xuất hiện trong cuốn "Sejong Sillok" (Thế Tông thực lục).Ngoài ra, tại địa điểm khai quật còn phát hiện được khẩu pháo (Chongtong) được chế tác giữa thời Joseon, đồng hồ nước và chuông đồng chế tác vào thế kỷ XV.