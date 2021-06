Chính phủ hoàn tiền mặt nếu người dân tăng chi tiêu qua thẻ

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố sẽ hoàn trả một phần tiền mặt trên tổng số tiền thanh toán qua thẻ cho người dân, đối tượng là toàn bộ người dân, không phân biệt thu nhập.Nếu người dân có chi tiêu qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán nhiều hơn trên 3% so với quý II thì sẽ được hoàn trả 10% số tiền tăng thêm vào tháng tiếp theo.Ví dụ như một người chi tiêu qua thẻ bình quân là 1 triệu won (884 USD)/tháng trong quý II, nếu sang tháng 8, người chi tiêu qua thẻ đạt 1.500.000 won (1.326 USD), thì sẽ được hoàn lại 10% của số tiền tăng thêm là 500.000 won (442 USD), tức được nhận về 50.000 won (44 USD). Hạn mức hoàn tiền mỗi người là 100.000 won (88 USD)/tháng, tối đa là 300.000 won (265 USD).Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Eog-weon cho biết biện pháp trên nhằm kích thích tiêu dùng mặc dù thu nhập của người dân không tăng mạnh, nhưng tiềm năng tiêu dùng vẫn còn bởi người dân cắt giảm chi tiêu trong thời gian qua.Bên cạnh đó, Chính phủ quyết định sẽ phát hành thêm các loại coupon mua sắm hiện hành ở lĩnh vực nông thủy sản, thể thao; bổ sung thêm coupon một số lĩnh vực mới như thể thao chuyên nghiệp, xem phim, vận tải đường sắt, xe khách.Lượng coupon đã chuẩn bị nhưng chưa được phát hành trong năm ngoái và nửa đầu năm nay sẽ lần lượt được phát hành khi tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi một đạt 50% (hiện đang là 30%).Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần thực thi phương án thúc đẩy tiêu dùng một cách mạnh mẽ, hỗ trợ người dân thường và tầng lớp trung lưu, nhằm kích thích tiêu dùng hộ gia đình đang bị co hẹp suốt thời gian qua.Vắc-xin là điều kiện thiết yếu để vực dậy tiêu dùng nội địa. Do vậy, Chính phủ chỉ định vắc-xin là "Công nghệ chiến lược quốc gia" cùng với chíp bán dẫn và pin, quyết định ưu đãi khấu trừ thuế tối đa 20% khi doanh nghiệp đầu tư thiết bị, tối đa 50% chi phí nghiên cứu phát triển.Chính phủ sẽ lần lượt công bố tiếp phương án hỗ trợ các ngành công nghiệp chính còn lại trong nửa cuối năm, như vận tải biển, đóng tàu.Để hỗ trợ tầng lớp thu nhập thấp, Chính phủ sẽ đẩy sớm ba tháng thời điểm xóa bỏ tiêu chuẩn về người phụ thuộc khi xét trợ cấp sinh kế, vốn dự kiến áp dụng từ tháng 1 năm sau; đồng thời xóa bỏ cả tiêu chuẩn về người phụ thuộc khi xét hỗ trợ chi phí làm mát và sưởi ấm.Ngoài ra, Chính phủ cũng thay đổi phương thức hỗ trợ về chi phí y tế cho các hộ gia đình khó có khả năng chi trả, chuyển sang phương thức hộ thu nhập càng thấp thì mức hỗ trợ càng cao, thay vì áp dụng duy nhất một mức hỗ trợ 50% như hiện nay.