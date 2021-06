Cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don bị tuyên án 3 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Tòa án thành phố Busan ngày 29/6 đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don ba năm tù giam và bắt giam ngay tại tòa, sau một năm ba tháng kể từ khi xảy ra vụ bê bối quấy rối tình dục hồi tháng 4 năm ngoái.Hội đồng xét xử công nhận trong vụ việc này, bị cáo rõ ràng đã lạm dụng chức vị, quyền lực của mình, nên tương ứng với hành vi bạo hành tình dục.Về tội danh quấy rối tình dục gây thương tích, Hội đồng xét xử đã đứng về phía Viện Kiểm sát, cho rằng nạn nhân đã bất ngờ bị tấn công tình dục trong trạng thái không hề phòng bị, khi đang làm việc, bởi chính cấp trên trong tổ chức. Rõ ràng nạn nhân đã chịu cú sốc và tổn thương tinh thần rất lớn. Việc xã hội đổ dồn sự quan tâm tới vụ việc, quá trình điều tra kéo dài càng tăng thêm nỗi đau tinh thần cho nạn nhân, nên có thể công nhận nạn nhân bị "rối loạn căng thẳng sau chấn thương" (PTS).Cựu Thị trưởng Oh thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bị cáo buộc quấy rối tình dục một nhân viên làm việc tại Tòa thị chính Busan vào tháng 11/2018 và một lần khác nhưng không thành vào tháng 12 cùng năm.Ông Oh còn bị cáo buộc đã quấy rối tình dục một nhân viên khác tại văn phòng Thị trưởng vào tháng 4 năm ngoái, khiến người này bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương.Ngày 23/4 năm ngoái, ngay sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 15/4, ông Oh đã thú nhận về hành vi quấy rối tình dục, xin từ chức Thị trưởng.Ông Oh từng đắc cử chức Thị trưởng Busan trong cuộc bầu cử địa phương tháng 6/2018 sau 4 lần thử sức, thay đổi thành công bộ máy quyền lực tại thành phố Busan sau hơn 30 năm, nhưng lại phải từ chức giữa chừng với vết nhơ tội phạm tình dục.