Thêm 650.000 liều vắc-xin hãng dược Pfizer về đến Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Lô hàng 650.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) đã về đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào lúc 1 giờ 35 phút rạng sáng ngày 30/6. Đây là một phần nằm trong số 66 triệu liều vắc-xin mà Chính phủ Hàn Quốc ký kết mua trực tiếp với hãng dược Pfizer. Như vậy, Hàn Quốc đã nhận đủ 7 triệu liều vắc-xin Pfizer, tương đương tiêm cho 3,5 triệu người trong nửa đầu năm 2021.Hàn Quốc đang áp dụng tiêm vắc-xin hãng dược Pfizer cho người trên 75 tuổi và quân nhân dưới 30 tuổi. Đối tượng dưới 30 tuổi là nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát biển, nhân viên y tế, giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ, lớp 1 và 2 cấp tiểu học vốn được chỉ định tiêm phòng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) trong quý II. Tuy nhiên, do lo ngại xuất hiện triệu chứng “đông máu”, phản ứng phụ cực hiếm gặp sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca, nên những đối tượng này đang được tiêm bằng vắc-xin Pfizer.Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã đảm bảo được 193 triệu liều vắc-xin COVID-19, tương đương tiêm cho 100 triệu người dân, gồm vắc-xin của các hãng dược là Pfizer, AstraZeneca, Moderna (Mỹ), Janssen (Bỉ) và Novavax (Mỹ).Trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Giám đốc điều hành hãng dược Pfizer Hàn Quốc Oh Dong-wook cho biết ban đầu hãng có kế hoạch sản xuất 1,3 tỷ liều vắc-xin COVID-19 trong năm nay, song số lượng đã tăng gấp đôi nhờ mở rộng năng suất lên tới 2 đến 3 tỷ liều. Hàn Quốc đã nhận một phần trong tổng số lượng vắc-xin ký kết với hãng, số lượng còn lại sẽ được giao trong quý III và quý IV. Qua đó, ông Oh hy vọng người dân hãy yên tâm chờ đợi để tiêm vắc-xin, hình thành miễn dịch cộng đồng trong tương lai gần.