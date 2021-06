Hàn Quốc đặt mục tiêu thương mại hóa vắc-xin mRNA phòng COVID-19 vào năm sau

Photo : YONHAP News

Một doanh nghiệp Hàn Quốc đang trong quá trình phát triển công nghệ gốc về vắc-xin mRNA. Nguyên lý của vắc-xin mRNA là đưa mRNA, vật chất di truyền của virus COVID-19, vào cơ thể người để hình thành kháng thể. Và doanh nghiệp này hiện đang sở hữu công nghệ "chất dẫn truyền" có thể đưa mRNA vào cơ thể người tới tận các tế bào.mRNA rất dễ vỡ hoặc biến dạng, nên phải bọc mRNA bằng "chất dẫn truyền" thì mới có thể giúp mRNA được hấp thụ một cách an toàn vào cơ thể người. Do vậy, công nghệ sản xuất "chất dẫn truyền" là điều cốt lõi trong sản xuất vắc-xin mRNA.Ông Jo Nam-joon, Tổng giám đốc của công ty đang phát triển chất dẫn truyền, giới thiệu chất dẫn truyền là một nguyên liệu có hình thức gần như tương tự với màng tế bào, được thiết kế để có thể truyền dược chất một cách dễ dàng hơn vào cơ thể người.Theo đó, để sản xuất vắc-xin mRNA, chỉ cần tiêm mRNA vào bên trong chất dẫn truyền. Điều này sẽ giúp sản xuất vắc-xin một cách nhanh chóng nhất, đối phó với bệnh truyền nhiễm chủng mới.Hãng Moderna và Pfizer của Mỹ đang sử dụng phương thức này vào vắc-xin phòng ngừa COVID-19. Để sản xuất vắc-xin mRNA tại Hàn Quốc thì việc sở hữu công nghệ gốc này là điều thiết yếu.Đây cũng chính là lý do mà các hãng dược trong nước nhất trí lập ra một liên doanh (consortium) phát triển vắc-xin. Liên doanh đã được ra mắt vào ngày 29/6, gồm hãng dược phẩm Hanmi, ST Pharm và hãng dược phẩm Chữ thập xanh (Green Cross - GC). Các doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển vắc-xin mRNA COVID-19 vào năm sau, và sản xuất trên 1 tỷ liều/năm sau năm 2023.Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm và dược phẩm sinh học Hàn Quốc Won Hee-mok cho biết có thể coi liên doanh này là một nỗ lực nhằm giúp Hàn Quốc đạt được chủ quyền về vắc-xin. Nếu không có vắc-xin sản xuất bằng công nghệ trong nước, thì việc thích ứng với đại dịch sẽ bị hạn chế.Chính phủ Hàn Quốc đang dốc toàn lực, đặt mục tiêu thương mại hóa vắc-xin mRNA phòng ngừa COVID-19 vào năm sau, thiết lập nền tảng tự cung tự cấp vắc-xin và cả xuất khẩu ra nước ngoài.