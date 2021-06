Chủ tịch Kim Jong-un phê bình cán bộ để sai sót trong công tác phòng dịch

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/6 đưa tin Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã tổ chức phiên họp mở rộng tại trụ sở Ủy ban trung ương đảng vào một ngày trước, xử lý nghiêm khắc hành vi lơ là công việc của một số cán bộ chuyên trách phòng dịch COVID-19, tạo ra bước chuyển đổi mới cho cuộc cách mạng cán bộ một cách toàn diện.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ kiêm Tổng bí thư đảng Lao động Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp. Tại đây, ông Kim chỉ trích các cán bộ phụ trách đã lơ là, chậm trễ trong việc thi hành các quyết định quan trọng của đảng liên quan đến việc lập đối sách phòng dịch khẩn cấp quốc gia về khủng hoảng y tế toàn cầu. Điều này gây ra ảnh hưởng lớn tới sự an toàn của đất nước và nhân dân.Cuộc họp đã đưa ra tài liệu báo cáo cụ thể về hành vi chậm trễ trong nhiệm vụ công việc của một số cán bộ, truy cứu trách nhiệm các cán bộ để xảy ra sai sót nghiêm trọng.Chủ tịch Kim cho biết sự kém cỏi và thiếu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ là nguyên nhân chính cản trở việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng; sự vô trách nhiệm và thiếu năng lực kinh niên của các cán bộ hiện nay gây khó khăn trong công tác thi hành chính sách của đảng, cản trở quá trình phát triển sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt, các chính sách chính trị không phải dành cho các cán bộ mà là cho người dân lao động bình thường. Ông Kim nhấn mạnh tuyệt đối không có quyền lực nào có thể che giấu, bảo vệ cho các cán bộ không làm việc nghiêm túc vì đất nước và nhân dân, khẳng định nguyên tắc kiểm soát và trừng phạt mạnh mẽ đối với các cán bộ như vậy.Chủ tịch Kim cho biết toàn đảng sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để chống lại những tư tưởng sai lầm và các nhân tố tiêu cực xuất hiện trong các cán bộ. Bây giờ là lúc bắt đầu cho một cuộc cách mạng cán bộ trước khi giải quyết vấn đề kinh tế.Chủ tịch Kim đã triệu tập ủy viên Ủy ban thường vụ Bộ chính trị, ủy viên và ứng cử viên ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ủy ban trung ương đảng, tiến hành bầu cử, điều động và bổ nhiệm các cán bộ cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, nội dung bổ nhiệm nhân sự cụ thể không được tiết lộ.Cuộc họp mở rộng được tổ chức 11 ngày sau Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động diễn ra vào ngày 15-18/6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham gia của ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động, ủy viên và ứng cử viên ủy viên Bộ Chính trị, cán bộ Ủy ban trung ương đảng, cán bộ thuộc đảng và hành chính cấp trung ương và tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư thành ủy, quận ủy, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và quan chức phụ trách phòng dịch khẩn cấp quốc gia. Xét về quy mô tham dự, cuộc họp tương đương với phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị, có thể so sánh như cuộc họp toàn thể đảng Lao động.Ông Kim giải thích mục đích triệu tập cuộc họp mở rộng Bộ Chính trị ngay sau phiên họp toàn thể là vì một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong quá trình cách ly sau nhập cảnh, báo động về tình hình hiện nay của đội ngũ cán bộ tắc trách và mở đầu cho cuộc đấu tranh liên tục và tập trung toàn đảng.Về vấn đề này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bắc Triều Tiên thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị một cách bất thường và siết chặt kỷ cương. Tuy nhiên rất khó để dự đoán rằng cuộc họp lần này của miền Bắc là nhằm chỉnh đốn lại kỷ cương nội bộ hay phát sinh tình huống khẩn cấp do xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Do đó, Bộ sẽ theo dõi và phân tích tổng hợp các động thái tiếp theo như tình hình biên giới Trung-Triều và nội dung thay đổi nhân sự.Trong khi đó, các chuyên gia lại đang chú ý đến điểm trong cuộc họp mở rộng lần này, miền Bắc tập trung vào khiển trách các cán bộ thay vì đề ra các đối sách phòng dịch cần thiết.