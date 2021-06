Hàn Quốc ký kết hiệp định du lịch an toàn với đảo Saipan

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc và chính quyền Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) ngày 30/6 đã tổ chức lễ ký kết hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble). Hiệp định được ký kết sau 20 ngày kể từ khi Chính phủ Seoul công bố kế hoạch xúc tiến ký kết thỏa thuận với các nước để có thể triển khai "Khu vực an toàn du lịch" miễn cách ly (9/6).Theo hiệp định, khách du lịch theo đoàn nếu đáp ứng tiêu chí là đã hoàn tất tiêm chủng hai mũi vắc-xin sau 14 ngày thì có thể đi du lịch đảo Saipan (Mỹ). Du khách cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Sau khi nhập cảnh đến đảo Saipan, du khách sẽ được xét nghiệm COVID-19 thêm một lần nữa và hoàn toàn có thể tự do du lịch nếu có kết quả âm tính.Cùng với đó, hãng hàng không Asiana Airlines sẽ nối lại đường bay đến đảo Saipan bắt đầu từ ngày 24/7. Như vậy, sớm nhất thì người dân có thể du lịch đến hòn đảo này từ ngày 24 tháng sau.Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Quần đảo Bắc Mariana là 63,6% và quần đảo này cũng không ghi nhận thêm ca nhiễm nào từ ngày 27/6, cho thấy đây là khu vực an toàn và tin cậy về phòng dịch.