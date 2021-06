Hàn Quốc đứng thứ 4 thế giới về Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 30/6 cho biết theo xếp hạng lần 4 về "Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu" (GCI) được Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) công bố vào ngày 29/6 (giờ địa phương), Hàn Quốc xếp thứ 4 trong số 194 nước được điều tra.Mỹ xếp thứ nhất, Anh và Ả-rập Xê-út đồng hạng hai, Estonia đứng thứ ba. Hàn Quốc xếp đồng hạng 4 cùng với Singapore và Tây Ban Nha. Sau đó là Nga, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Malaysia đứng đồng hạng 5, Litva xếp thứ 6, Nhật Bản thứ 7, Canada thứ 8, Pháp thứ 9 và Ấn Độ thứ 10.Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu được ITU công bố hai năm một lần, so sánh và phân tích về năng lực an ninh mạng giữa các quốc gia. Chỉ số này được đánh giá theo 5 lĩnh vực là pháp luật, công nghệ, tổ chức, năng lực, hợp tác, dựa trên câu trả lời mà các nước nộp lên và tài liệu liên quan.Hàn Quốc từng xếp thứ 15 thế giới trong báo cáo xếp hạng lần ba năm 2019, đạt 87,3 điểm. Trong báo cáo xếp hạng lần 4 công bố lần này, tổng điểm của Hàn Quốc là 98,52 điểm, tăng tới 11,22 điểm, nhảy vọt lên vị trí thứ 4 thế giới. Đặc biệt, Hàn Quốc đạt điểm tuyết đối ở lĩnh vực pháp luật, năng lực, hợp tác.Trong "Chiến lược xúc tiến Phòng dịch không gian mạng", một phần trong "Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số", Chính phủ Hàn Quốc từng đặt mục tiêu đứng thứ 5 thế giới về chỉ số này cho tới năm 2025.Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook nhấn mạnh chỉ cần để lọt một vụ tấn công mạng là sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho đời sống người dân. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Khoa học sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ thông tin, nỗ lực xây dựng môi trường kỹ thuật số an toàn.