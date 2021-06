Đại diện giới chủ và người lao động đề xuất mức lương tối thiểu 2022

Photo : YONHAP News

Đại diện giới chủ và người lao động ngày 29/6, hạn cuối thẩm định về mức lương tối thiểu năm 2022, đã đề xuất mức lương tối thiểu năm 2022 tại cuộc họp của Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc.Cụ thể, các ủy viên đại diện người lao động đề xuất mức lương tối thiểu là 10.800 won (9,56 USD)/giờ, mức lương cao nhất trong lịch sử các cuộc thảo luận về lương tối thiểu. Ngược lại, các ủy viên đại diện giới chủ đề nghị cần đóng băng mức lương tối thiểu như hiện nay là 8.720 won (7,72 USD)/giờ.Các ủy viên đại diện người lao động giải thích mức lương tối thiểu hiện nay không đủ chi trả chi phí sinh hoạt cho hộ gia đình một thành viên và vẫn ở mức thấp so với các quốc gia khác.Quan chức Liên đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định dưới góc nhìn của ủy viên đại diện giới chủ, khả năng chi trả lương cho người lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ là quan trọng nhất và không có lý do gì để tăng mức lương tối thiểu năm 2022. Các ủy viên đại diện người lao động cần cân nhắc dựa trên mức sinh hoạt của hộ gia đình nhiều thành viên chứ không phải hộ gia đình một thành viên.Tuy nhiên, ủy viên đại diện người lao động phản bác rằng nên tăng lương để giải quyết tình trạng phân hóa thu nhập ngày một nghiêm trọng trong mùa dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc Park Hee-eun cho rằng mức lương tối thiểu hiện nay không đủ sinh hoạt cho hộ gia đình một thành viên chứ chưa kể đến hộ gia đình nhiều thành viên, cá nhân dù có đi làm cũng không cáng đáng nổi mức sinh hoạt phí của cả một hộ gia đình.Mức lương tối thiểu năm 2022 phải được công bố trước ngày 5/8. Do đó, quá trình thẩm định cần phải kết thúc muộn nhất là vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, phải đến khi gần hết thời hạn thẩm định lương tối thiểu năm 2022 thì dự thảo đề xuất đầu tiên mới được đưa ra. Trong đó, lập trường của giới chủ và người lao động vẫn còn sự khác biệt lớn, nên trong thời gian tới hai bên cần mở thêm một số cuộc thảo luận tiếp.Mặt khác, cuộc họp cùng ngày đã quyết định bỏ phiếu nhất trí không thông qua phương án áp dụng mức lương tối thiểu theo từng ngành nghề. Theo đó, mức lương tối thiểu năm 2022 sẽ được áp dụng như nhau ở tất cả các ngành nghề.