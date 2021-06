Xuất khẩu ô tô, pin và chế phẩm hóa học sang EU hưởng lợi lớn từ FTA

Photo : KBS News

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 30/6, kể từ sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực vào ngày 1/7/2011, các mặt hàng ôtô, pin, chế phẩm hóa học đã được hưởng lợi lớn từ FTA.Trong đó, mặt hàng ô tô đã được dỡ bỏ hàng rào thuế quan, kim ngạch xuất khẩu sang EU đã tăng gấp đôi, từ 3,3 tỷ USD năm 2010 lên 8,4 tỷ USD vào năm 2019.Mặc dù xuất khẩu ô tô chạy bằng động cơ đốt trong có chiều hướng giảm dần từ sau năm 2017; nhưng bù lại, xuất khẩu ô tô điện lại tăng vọt, từ mức 200 triệu USD năm 2017 lên 4,6 tỷ USD vào năm ngoái, kéo tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô sang thị trường này tăng.Mặt hàng pin lithium-ion, phụ tùng quan trọng cho xe ô tô điện, được dỡ bỏ thuế quan ngay sau khi FTA có hiệu lực. Nhờ điều kiện có lợi hơn so với các nước cạnh tranh khác, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang EU liên tục gia tăng đều đặn.Kim ngạch xuất khẩu chế phẩm hóa học đã tăng từ 1,2 tỷ USD năm 2010 lên 7,1 tỷ USD vào năm ngoái, tăng trưởng bình quân 19,2%/năm.Đối với mặt hàng nông sản, mặc dù Hàn Quốc vẫn nhập khẩu lớn nông sản từ EU, nhưng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị trường này vào năm ngoái đạt 450 triệu USD, tăng tới 125 % so với trước khi FTA có hiệu lực.Ngoài ra, FTA song phương cũng đã góp phần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu các mặt hàng vật liệu, linh kiện, trang thiết bị cho Hàn Quốc. Nếu như vào năm 2010, tỷ trọng nhập khẩu vật liệu từ Nhật Bản đạt 32,6%, từ EU là 10,1%; thì trong năm ngoái, tỷ trọng nhập khẩu từ Nhật Bản giảm xuống 20,8%, từ EU tăng lên 13,6%.Thời gian gần đây, Liên minh châu Âu đang tái cơ cấu lại chuỗi cung ứng, nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường và nhân quyền. Điều này ngược lại có thể trở thành cơ hội mới đối với Hàn Quốc.KITA chỉ ra rằng các nước Nhật Bản, Singapore, Việt Nam cũng đã ký kết FTA với EU, dự báo một cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong thời gian tới. Do vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần tận dụng FTA với EU một cách chiến lược hơn nữa.Nhân kỷ niệm 10 năm FTA Hàn-EU, KITA sẽ tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến vào chiều ngày 1/7, để đánh giá về thành quả trong 10 năm qua và chia sẻ triển vọng trong thời gian tới.