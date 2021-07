IAEA mời chuyên gia Hàn Quốc tham gia kiểm chứng quá trình xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Kế hoạch xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Chính phủ Nhật Bản đã và đang làm dấy lên tranh cãi và chỉ trích từ quốc tế trong suốt thời gian qua.Về vấn đề này, Chánh Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước và chính trị của Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 13/4 từng nhấn mạnh quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển của Tokyo không chỉ gây rủi ro cho sự an toàn của con người và môi trường biển mà còn là quyết định mang tính đơn phương, không có sự thảo luận đầy đủ với nước láng giềng gần nhất là Hàn Quốc.Theo đó, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tháng 4 vừa qua tuyên bố sẽ thành lập đoàn chuyên gia quốc tế để kiểm chứng quá trình xả nước nhiễm xạ của Tokyo.Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 20/4 phát biểu việc các chuyên gia Hàn Quốc tham gia kiểm chứng là rất quan trọng và cần thiết.Được biết, IAEA gần đây đã gửi thư mời tiến sĩ Kim Hong-Suk thuộc Viện an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS) tham gia đoàn chuyên gia, theo giới thiệu của Chính phủ Hàn Quốc. Tiến sĩ Kim là người có năng lực trong lĩnh vực phân tích và đánh giá chất phóng xạ. Ông Kim hiện đang là Đại diện của Hàn Quốc tại Ủy ban Khoa học Liên hợp quốc về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử (UNSCEAR), từng tham gia kiểm chứng về mức độ nguy hiểm trong vụ nệm phát ra khí radon, chất gây ung thư cấp độ 1, vượt ngưỡng tiêu chuẩn.Được biết, trong thư mời, IAEA đã đề nghị tiến sĩ Kim hỗ trợ giám sát và thẩm định kế hoạch xả nước nhiễm xạ của Chính phủ Nhật Bản có được thực kiện một cách minh bạch và an toàn hay không. Về vấn đề này, ông Kim vẫn để ngỏ kế hoạch hoạt động trong tương lai, cho biết lịch trình chính thức vẫn chưa được bắt đầu.Đoàn chuyên gia kiểm chứng lần này được cho là gồm cả một chuyên gia Trung Quốc, người từng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xả thải của Tokyo trong thời gian vừa qua.Lịch trình cụ thể của nhóm kiểm chứng không được công bố, song dự kiến cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức trước khi khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo.Một quan chức cấp cao của Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước và chính trị Hàn Quốc cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục yêu cầu để quá trình kiểm chứng việc xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản được tiến hành một cách khách quan và thực tế.