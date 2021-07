Photo : YONHAP News

Hàn Quốc bắt đầu chính thức triển khai chế độ "Cảnh sát tự trị", tức địa phương tự điều hành chế độ cảnh sát, trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7.Theo đó, trong số các nghiệp vụ mà Cơ quan Cảnh sát quốc gia từng đảm nhiệm, các địa phương sẽ thực thi các nghiệp vụ có liên quan mật thiết tới đời sống người dân như an toàn sinh hoạt, bạo lực gia đình, học đường, giao thông.Chế độ này nhằm mục đích phân tán quyền lực tập trung ở Cơ quan Cảnh sát quốc gia sang các địa phương, đồng thời đảm bảo một hệ thống cung cấp dịch vụ trị an khu vực.Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại về quá trình triển khai giai đoạn đầu chế độ này. Dự kiến sẽ không tránh khỏi một số hỗn loạn liên quan tới việc phân chia công việc giai đoạn đầu tại các địa phương, do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp.Hơn 80% ủy viên Ủy ban Cảnh sát tự trị tại các địa phương là nam giới, một số địa phương không bổ nhiệm chuyên gia nhân quyền, bị chỉ ra là thiếu tính đa dạng.Các chuyên gia cho rằng để giải tỏa những lo ngại trên, cần khuyến khích sự tham gia của người dân, nâng cao sự tin tưởng, hợp tác giữa hành chính địa phương với cảnh sát tự trị.Bộ Hành chính và an toàn cho biết sẽ hỗ trợ cần thiết cho các địa phương triển khai ổn định chế độ "Cảnh sát tự trị".