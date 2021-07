Samoa quyết định không tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo

Photo : YONHAP News

Quốc đảo Nam Thái Bình Dương Samoa đã quyết định không tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 1/7 dẫn tin từ trang web của Đài phát thanh New Zealand (Radio New Zealand), cho biết Samoa đã mở cuộc họp Nội các, quyết định không tham dự Olympic mùa hè Tokyo với lý do lo ngại dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản.Nếu nội dung đưa tin này là đúng sự thật thì Samoa sẽ là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Bắc Triều Tiên từ bỏ tham gia Thế vận hội Tokyo.Trước đó, vào 6/4 vừa qua, trên trang "Thể thao Bắc Triều Tiên" do Bộ Thể thao miền Bắc điều hành, nước này công bố quyết định không tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo nhằm bảo vệ các vận động viên khỏi dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên miền Bắc không tham dự thế vận hội, sau lần tẩy chay Olympic mùa hè Seoul vào năm 1988.