Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tháng 6 tăng kỷ lục

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/7 cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 6 đạt 54,8 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục chỉ xét tiêng trong tháng 6.Kim ngạch xuất khẩu đã duy trì đà tăng 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020. Đặc biệt, ba tháng gần đây, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao trên dưới 40%.Theo đó, kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 303,2 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên vượt mốc 300 tỷ USD. Tỷ lệ tăng kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm đạt mức cao kỷ lục trong vòng 11 năm trở lại đây.Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở cả 15 mặt hàng chủ lục của Hàn quốc. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn phá kỷ lục 10 tỷ USD hai tháng liên tiếp; máy móc cơ bản, chế phẩm hóa dầu ghi nhận mức cao kỷ lục, chỉ xét riêng trong tháng 6; xuất khẩu ô tô tăng trưởng hai chữ số 6 tháng liên tiếp; sản phẩm công nghệ thông tin (IT) như pin sạc cũng đang có xu hướng tăng ổn định.Đại diện Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tăng trưởng mới như sức khỏe y sinh học (Bio Health), pin sạc, thực phẩm nông thủy sản, mỹ phẩm đều đạt mức cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm, cho thấy đây sẽ là lĩnh vực xuất khẩu có tiềm tăng trong tương lai của Hàn Quốc.Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 đạt 50,3 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại thặng dư 4,4 tỷ USD, đà thặng dư 14 tháng liên tiếp.Chính phủ đánh giá xuất khẩu Hàn Quốc đã phục hồi thành công và nhanh hơn so với bất kỳ cuộc khủng hoảng toàn cầu nào, nhờ các nền kinh tế lớn phục hồi và nhu cầu trong các lĩnh vực công nghiệp mới được mở rộng.