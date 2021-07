Kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trong tháng 7 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 1/7 đã công bố "Kế hoạch tiêm chủng tháng 7".Đối tượng sẽ được tiêm chủng trước tiên là những người thuộc diện ưu tiên nhưng chưa được tiêm trong tháng trước do thiếu vắc-xin. 197.000 người từ 60-74 tuổi, 110.000 nhân lực thiết yếu trong xã hội dưới 30 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 5-17/7 tại các trung tâm tiêm chủng bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ).100.000 người 60-74 tuổi đã đặt lịch tiêm trong tháng 5 và tháng 6 nhưng chưa tiêm được do các lý do khác nhau, như sức khỏe không đảm bảo, sẽ đặt lịch tiêm lại từ 12/7, và được tiêm tại các cơ sở y tế ủy thác từ ngày 26/7 bằng vắc-xin của Moderna (Mỹ).640.000 học sinh lớp 12, giáo viên bậc trung học phổ thông sẽ tiêm từ 19/7 thằng vắc-xin của hãng Pfizer tại các trung tâm tiêm chủng. Ngoài ra, 150.000 sĩ tử ngoài học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi đại học sẽ được chốt danh sách tiêm trong tháng này để bắt đầu tiêm vào tháng sau.1.126.000 người đang làm việc tại các cơ sở phúc lợi, chăm sóc trẻ em, như giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, bậc tiểu học, trung học cơ sở, sẽ tiêm từ 28/7 tại các cơ sở y tế được ủy thác bằng vắc-xin của Pfizer. Thời gian đặt lịch tiêm là từ 14-17/7.Việc tiêm chủng cho khoảng 70.000 binh lính trước khi nhập ngũ sẽ được tiến hành từ 12/7, bằng vắc-xin của Pfizer.2.524.000 người từ 55-59 tuổi sẽ đặt lịch tiêm từ ngày 12/7, và tiêm từ ngày 26/7 bằng vắc-xin của Moderna tại các trung tâm tiêm chủng và cơ sở y tế được ủy thác. 3,9 triệu người từ 50-54 tuổi sẽ đặt lịch tiêm từ ngày 19/7 và tiêm từ ngày 9/8.44 doanh nghiệp quy mô lớn và vận hành liên tục, có nhân viên y tế đủ năng lực tiêm chủng, sẽ tự triển khai tiêm chủng bằng vắc-xin của hãng Moderna từ cuối tháng này. Tổng số nhân lực của doanh nghiệp và đối tác được tiêm là 390.000 người.Các địa phương cũng có thể tự triển khai tiêm chủng từ cuối tháng này và đầu tháng sau, cân nhắc tới đặc điểm của địa phương như cơ cấu dân số, cấu trúc công nghiệp, tình hình phòng dịch. Các địa phương sẽ tham khảo hướng dẫn lựa chọn đối tượng tiêm của Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA), căn cứ vào lượng vắc-xin được phân bổ để lập kế hoạch tiêm chủng, lựa chọn đối tượng tiêm và địa điểm tiêm.