Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vượt mốc 800 ca

​Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 2/7, Hàn Quốc ghi nhận 826 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 765 ca phát sinh trong cộng đồng và 61 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới đạt mức cao kỷ lục trong vòng 170 ngày qua, kể từ ngày 7/1. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 158.549 ca.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 337 ca, tỉnh Gyeonggi 260 ca. Số ca nhiễm bình quân ngày một tuần gần đây là 653 ca, tăng 34% so với một tuần trước đó. Đặc biệt, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã ngày thứ ba liên tiếp chiếm hơn 80% số ca nhiễm trên cả nước.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol cho biết gần đây, người dân có xu hướng gia tăng các hoạt động bên ngoài và số ca nhiễm biến thể Delta của virus COVID-19 tăng mạnh đã khiến nguy cơ lây nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.Bộ trưởng Jeon cũng quan ngại đến kế hoạch biểu tình quy mô lớn của tổ chức người lao động vào cuối tuần này tại thủ đô Seoul. Chính phủ sẽ yêu cầu Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc hủy kế hoạch biểu tình quy mô lớn vào ngày 3/7 và có phương án đối phó mạnh mẽ.Cùng với đó, Chính phủ sẽ có biện pháp đối phó nghiêm khắc, không khoan dung với các hành vi đe dọa sự an toàn của cộng đồng, bao gồm cả việc vi phạm quy định phòng dịch; đồng thời quản lý đặc biệt các thành phố, quận, huyện có nguy cơ lây nhiễm cao; tiến hành rà soát các cơ sở dễ lây nhiễm thuộc 7 lĩnh vực như trung tâm dạy thêm.Chính phủ cũng quyết định bảo lưu chính sách cho phép người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cởi khẩu trang khi đi ra bên ngoài. Theo đó, tất cả người dân ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đều phải đeo khẩu trang trong không gian kín và ngoài trời bất kể đã tiêm phòng hay chưa.Mặt khác, số người đã tiêm phòng mũi một vắc-xin COVID-19 tính đến nay đạt 15,34 triệu người, tương đương 29,9% dân số. Số người đã hoàn thành tiêm chủng là 5,15 triệu người, đạt 10% dân số.