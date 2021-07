Diễn viên, đội ngũ sản xuất phim “Minari” được mời làm hội viên AMPAS

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 1/7 (giờ địa phương) đưa tin Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS), đơn vị chủ quản của giải Oscar, đã công bố danh sách những người được mời làm hội viên mới. Trong danh sách này có nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung, người từng thắng giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar 2021 với vai diễn trong bộ phim “Minari”.Danh sách có tổng cộng 395 người, trong đó bà Youn được mời làm thành viên mới ở hạng mục diễn xuất. Nếu nữ diễn viên Youn Yuh-jung chấp nhận lời mời của AMPAS thì bà sẽ có thể thực hiện quyền biểu quyết cho giải Oscar với tư cách là hội viên chính thức.Nữ diễn viên Han Ye-ri và nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun, thủ hai vai chính trong bộ phim “Minari"; và đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung cũng có tên trong danh sách được mời.Bên cạnh đó, trong danh sách còn xuất hiện một loạt cái tên trong đoàn làm phim như nhà sản xuất Christina Oh, đạo diễn âm nhạc Emile Mosseri (Mỹ), đạo diễn biên tập phim Harry Yoon. Như vậy, có tổng cộng 7 diễn viên và thành viên đội ngũ sản xuất phim “Minari" được mời làm làm hội viên AMPAS.Mặt khác, đạo diễn Erick Oh (tên tiếng Hàn là Oh Soo-hyeong) của tác phẩm “Opera”, bộ phim Hàn Quốc duy nhất được đề cử giải Oscar ở hạng mục phim hoạt hình ngắn năm nay, cũng sẽ trở thành hội viên AMPAS nếu đồng ý nhận lời mời.Năm ngoái, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã mời nhiều diễn viên và thành viên đoàn làm phim “Ký sinh trùng” (Parasite), bộ phim từng đoạt 4 giải thưởng Oscar, làm hội viên. ​