Tổng thống Hàn Quốc đề nghị tân Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ quan tâm đến vấn đề nổi cộm của đồng minh

Photo : YONHAP News

Tại lễ trao huân chương Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ tổ chức tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/7, Tổng thống Moon Jae-in đề nghị tân Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Paul LaCamera dành nhiều sự quan tâm với các vấn đề nổi cộm của đồng minh Hàn-Mỹ, như chuyển giao quyền tác chiến thời chiến và hoàn trả căn cứ quân sự Yongsan (quận Yongsan, thủ đô Seoul), trao đổi chặt chẽ với quân đội Hàn Quốc để đạt được thành quả tốt đẹp.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi cho biết Tổng thống Moon đặt kỳ vọng to lớn khi ông LaCamera, người có nhiều kinh nghiệm làm việc ở tuyến đầu của Hàn Quốc và nắm rõ tình hình bán đảo Hàn Quốc, được bổ nhiệm vào vị trí Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú.Mặt khác, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ kiêm Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 2/7. Tại buổi lễ, ông Moon đánh giá cao những thành quả lớn lao của ông Abrams trong thời gian tại nhiệm, như giúp mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn, thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9, xoa dịu căng thẳng và duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Moon đã trao tặng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất, huân chương Thống nhất và một thanh kiếm có khắc hình con hổ (Hổ thân văn trang hoàn đao) cho Tư lệnh Abrams. “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” là huân chương được trao cho người lập công lao rõ ràng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia.Ông Moon nhấn mạnh Hổ thân văn trang hoàn đao được chế tác phỏng theo thanh kiếm của triều đại Joseon, trang trí bằng hình tượng con hổ trên thân kiếm, được ban tặng cho vị tướng có công. Phủ Tổng thống giải thích thanh kiếm chứa đựng hy vọng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc sẽ được duy trì dựa trên nền tảng tình hữu nghị hai nước Hàn-Mỹ.Về phần mình, ông Abrams chia sẻ cha ông phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên năm 1953, anh trai cả làm việc ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) và anh trai thứ từng là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 của Mỹ từ năm 1993 đến 1995, bố vợ và anh rể cùng từng làm việc tại Hàn Quốc. Ông có nhân duyên với Hàn Quốc, kế thừa truyền thống phục vụ quân đội của gia đình, đóng góp cho công cuộc bảo vệ Hàn Quốc.Tân Tư lệnh LaCamera cũng bày tỏ trước kia ông có nhiều kinh nghiệm công tác xa gia đình, phục vụ tại khu vực DMZ cuối những năm 1990, nhưng lần này ông rất lấy làm vui vì lại được cùng gia đình đến Hàn Quốc làm việc. Ông cam kết sẽ tiếp tục thành quả của cựu Tư lệnh Abrams, nỗ lực phát triển mối quan hệ đồng minh.Tại buổi lễ, Tổng thống Moon cũng gửi lời chúc mừng ông John Aquilino nhậm chức tân Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, mong ông Aquilino sẽ đóng nhiều vai trò vì hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đáp lại, tân Tư lệnh Aquilino nhận định đồng minh Hàn-Mỹ là trục then chốt trong hòa bình khu vực.Lễ trao tặng huân chương có sự tham dự của Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams và phu nhân, tân Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Paul LaCamera, Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương John Aquilino cùng phu nhân, và Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Robert Rapson.